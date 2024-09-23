人民网阿斯塔纳9月22日电 （记者李强）9月20日，中国驻乌兹别克斯坦使馆隆重举行国庆75周年招待会。乌总理阿里波夫、参议院第一副主席萨法耶夫、国家安全会议副秘书塔什马托夫、副外长海达罗夫等政府和各界友好人士以及驻乌使团、中资机构代表等600余人出席。

中国驻乌兹别克斯坦大使于骏在致辞中宣介新中国75年发展成就，强调在中国共产党领导下，中国坚持走符合本国国情的发展道路，以构建人类命运共同体为引领，积极倡导平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，以自身发展不断为世界注入更多稳定性。中国共产党二十届三中全会擘画了进一步全面深化改革、推进中国式现代化的宏伟蓝图，为中国同世界各国合作开辟新前景。

于骏指出，习近平主席和米尔济约耶夫总统引领中乌关系提升至新时代全天候全面战略伙伴关系新高度。中方愿同乌方一道，全面落实两国元首重要共识，推动高质量共建“一带一路”同“新乌兹别克斯坦”建设深入对接，在更高起点上持续构建中乌命运共同体。

与会嘉宾对中华人民共和国成立75周年表示热烈祝贺，赞赏中国经济社会发展取得的巨大成就和与日俱增的国际影响力，对持续深化中乌关系与合作充满信心和期待。招待会期间，甘肃歌舞剧院带来精彩文艺演出，现场气氛庄重喜庆，热烈友好。

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