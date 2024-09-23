新华社北京9月22日电 综合新华社驻外记者报道：22日，以色列与黎巴嫩真主党之间的紧张局势持续升温。以色列国防部长加兰特当天表示，以军行动还将继续，直至北部边境的以公民返回家园。联合国官员当天警告说，中东地区已处于“灾难”边缘。

以色列总理内塔尼亚胡22日发表视频声明说，自去年10月8日起至今，黎巴嫩真主党向以色列发射火箭弹和导弹袭击一天未停，以色列北部边境地带约6万名以色列人因此离开家园。

“没有一个国家能够接受对其城市肆意发射火箭弹，我们也不能接受。”内塔尼亚胡说，以方将采取一切必要措施恢复安全，让被疏散的以色列公民返回家园。

加兰特22日在参观以色列空军指挥和控制中心时说，黎巴嫩真主党已开始感到正被以军追击。以军的行动将继续下去，直到达成让北部居民回家的目标。

黎巴嫩真主党22日发表声明说，当天对以色列北部拉马特戴维空军基地及机场发动两次导弹袭击。声明说，此次行动是为了支持加沙地带的巴勒斯坦人民，也是对以色列袭击黎巴嫩多地并导致平民遇难的回应。

新华社记者手机安装的预警系统显示，21日夜间至22日早间，以色列北部海法等地及其占领的戈兰高地频繁拉响防空警报。以色列国防军22日早发表声明说，过去几小时内，黎巴嫩真主党向上述地区发射了约115枚“发射物”。

以军声明说，以军动用了防空系统进行拦截，部分地区发现弹片掉落。声明还说，以军正在打击黎巴嫩真主党的目标，并将加强打击力度。

联合国黎巴嫩问题特别协调员雅尼娜·亨尼斯-普拉斯哈特22日在社交媒体上说，随着黎巴嫩真主党和以色列之间的紧张局势不断升级，中东局势正处于“灾难”边缘，并强调军事手段并不会让任何一方变得更加安全。

美国国务院21日继续建议美国公民不要前往黎巴嫩，同时敦促在黎美国公民撤离黎巴嫩。美国国务院声明说，目前仍有可供使用的商业航班，但运力已有所降低。一旦安全局势恶化，商业航班可能断航。美国驻黎大使馆“可能没有能力”为决定留在黎巴嫩的美国公民提供协助。

本月17日和18日，黎巴嫩接连发生通信设备爆炸事件，累计已造成37人丧生，近3000人受伤。黎方指认以色列策划爆炸事件，以色列未公开回应。20日，以色列对黎首都贝鲁特南郊发动导弹“定点打击”，造成包括至少两名黎巴嫩真主党高级军事指挥官在内的37人死亡。21日，以军又对黎巴嫩南部进行大规模打击，称这是在发现真主党准备向以色列发动火箭弹袭击后采取的行动。

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