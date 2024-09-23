人民网首尔9月22日电 （记者莽九晨）中国驻釜山总领馆日前举行招待会，热烈庆祝中华人民共和国成立75周年。中国驻釜山总领事陈日彪、釜山市议长安成民、前市长许南植、韩中友好亲善协会会长申正泽等出席并致辞，釜山市长朴亨埈、庆尚北道知事李喆雨、金海市长洪泰龙视频致辞。中国驻釜山总领馆领区政府、议会、媒体、各国驻釜领事机构、中资企业、华侨华人及留学生代表等300余人出席。

陈日彪致辞回顾75年来新中国取得举世瞩目发展成就，表示当前中国经济持续回升，稳中向好，完全有条件、有能力、有信心实现今年经济发展目标，继续成为世界经济增长重要引擎。中国共产党二十届三中全会胜利召开为中国社会长期稳定、经济持续发展指引方向，必将为包括韩国在内的世界各国带来更加广阔的市场和前所未有的发展机遇，为世界经济发展注入强大动力。中国驻釜山总领馆愿与领区各界继续共同推动中韩关系和地方合作走深走实。

安成民等韩方政要和友好人士盛赞中国经济社会发展成就，高度评价韩中建交以来取得的丰硕成果，表示两国是交往历史源远流长的好邻居、老朋友，始终共存共生，今后愿一如既往互相信赖，加强两国地方交流合作，助力韩中关系不断发展。

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