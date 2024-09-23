新华社华盛顿9月22日电（记者邓仙来）美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比22日表示，以色列升级与黎巴嫩真主党的军事冲突不符合以方利益，美方仍致力于通过外交途径平息冲突。

柯比当天在美国广播公司一档新闻节目中接受采访时说，以色列针对黎巴嫩真主党采取何种军事行动应由以总理内塔尼亚胡向外界作出说明，美方认为升级当前的军事冲突不符合以方最佳利益，美方正直接向以方表达这一看法。

柯比表示，关于实现以色列北部地区居民返回家园并保证该地区以色列人安全的问题，美方相信有比战争和冲突升级更好的方式，“（争取）外交解决方案的时间和空间仍然存在”。

在被问及美方是否担忧近日黎通信设备爆炸是以方对黎平民的无差别袭击时，柯比拒绝对相关事件的细节置评。

本月17日和18日，黎巴嫩接连发生通信设备爆炸事件，累计已造成37人丧生，近3000人受伤。黎方指认以色列策划爆炸事件，以方对此未公开回应。20日，以色列对黎首都贝鲁特南郊发动导弹“定点打击”，造成包括至少两名黎巴嫩真主党高级军事指挥官在内的37人死亡。21日，以军又对黎巴嫩南部进行大规模打击。22日，黎巴嫩真主党对以色列北部拉马特戴维空军基地及机场发动两次导弹袭击。

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