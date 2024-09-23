新华社布鲁塞尔9月22日电（记者李骥志）欧盟外交与安全政策高级代表博雷利22日呼吁黎巴嫩和以色列边境“蓝线”两侧立即停火，避免造成更大人道灾难。

博雷利当天发表声明说，欧盟对黎巴嫩局势升级极为关切。黎以双方平民都在付出高昂代价，一旦爆发全面战争，他们将再次成为最大受害者。必须通过外交调解等努力避免全面战争。

同一天，英国外交大臣拉米在工党年会上表示，以色列和黎巴嫩真主党之间的紧张局势不断升级令人担忧。“我们向各方发出的信息很明确：我们需要双方立即停火，这样才能达成政治解决方案，以便以色列和黎巴嫩平民返回家园，在和平与安全的环境中生活。”

本月17日和18日，黎巴嫩接连发生通信设备爆炸事件，累计已造成37人丧生，近3000人受伤。黎方指认以色列策划爆炸事件，以色列未公开回应。20日，以色列对黎首都贝鲁特南郊发动导弹“定点打击”，造成包括至少两名黎巴嫩真主党高级军事指挥官在内的37人死亡。21日，以军又对黎巴嫩南部进行大规模打击。22日，黎巴嫩真主党对以色列北部拉马特戴维空军基地及机场发动两次导弹袭击。

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