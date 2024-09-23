本报记者 郭梓云

9月16日至20日，国际原子能机构第六十八届大会在奥地利维也纳举行，大会重点讨论和平利用核能，特别是核能、核科学与应用等有关问题。今年是中国加入国际原子能机构40周年。会议期间，中方举办了“开放合作、共享发展”主题边会、“核创未来、核美家园”主题展览等活动，重点推荐了共享12个核科研设施和实验平台作为全球公共产品，并向国际原子能机构捐赠钱三强先生铜像。相关主题活动多角度展示了中国在核能和核技术应用领域的贡献和成就。

为全球核能治理和发展贡献重要力量

一年一度的国际原子能机构大会是该机构最重要的会议。今年，来自全球170多个成员国和多个国际组织的2900多名代表参加了本次大会。各方充分肯定中国为全球核能治理和发展所作贡献。

近年来，中国在核电技术、设备制造及运营管理等方面取得显著进展。中国核能行业协会发布的《中国核能发展报告2024》蓝皮书显示，中国核电发电量持续增长，中国核电安全运行也持续保持国际先进水平。2023年，中国有33台机组在世界核电运营者协会的综合指数中达到满分。同时，中国大力发展核科技产业，推广核技术在工业、农业、医疗、环保、安全等领域应用。中国始终以实际行动支持国际原子能机构工作，双方在核能开发利用、核安全与核安保、保障监督与防扩散等领域建立全方位合作，取得丰硕成果，为全球核能治理和发展贡献了重要力量。

国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西对中国加入机构40周年致以热烈祝贺，表示中国核工业实现全面快速发展，取得了举世瞩目的成就，希望中国继续与机构和成员国一起为实现可持续发展目标作出更大贡献。

国际原子能机构副总干事丘达科夫表示，40年来，中国在核能发展方面取得了长足进步，建立了强大的核研发能力和基础设施，这不仅助力中国核能发展，也丰富了国际原子能机构的经验和资源。

巴基斯坦原子能委员会主席安瓦尔表示，巴中核能合作体现了源远流长的巴中友谊。巴中合作共建了6台核电机组，贡献了巴全国27%的发电量，双方核能合作还将进一步发展。

中国国家原子能机构副主任刘敬在一般性辩论中发言表示，面对全球可持续发展的机遇和挑战，中方愿同机构和广大成员国从三方面携手为原子用于和平和发展作出更大贡献。一是推进核安全共建共治共享，妥善应对各种传统和新兴核安全、核安保、防扩散风险挑战，增强全球核产业供应链韧性和安全；二是推动核能技术协同创新，有序扩大核科研设施及实验平台开放共享，与全球伙伴共谋合作、共促创新、共享发展；三是促进核能发展普惠包容，加大资源投入，为“全球南方”国家和平利用核能、推进现代化建设和可持续发展提供更多支持和帮助。

中国面向全球开放12个核科研设施

会议期间，中国国家原子能机构主办了以“开放合作 共享发展”为主题的“核科研设施开放共享”边会活动。

中方宣布，面向全球开放12个核科研设施和实验平台，涉及核基础科研、材料与部件辐照测试、同位素生产制备、反应堆热工水力、核环境模拟及核设备测试、放射性废物处理处置、核聚变实验研究等诸多领域，包括中国先进研究堆、微型中子源反应堆、49—2泳池式反应堆、泳池式试验反应堆、中国北山高放废物地质处置实验室、新一代“人造太阳”中国环流三号等。其中有多项设施已达世界一流水平。这是中方共促技术创新、共谋发展合作的重要国际公共产品。

中核集团董事长余剑锋表示，中核集团合作发展理念同国际原子能机构推动原子用于和平与发展的宗旨高度契合。在机构技术合作、协调研究等机制下，中核集团将就利用这12个大型核科研设施与机构各成员国深化交流合作，让其更好地服务于各国核能发展，共同推动世界核能科技创新。

目前中国已经设立了8个国际原子能机构协作中心，并与法国、俄罗斯、欧盟等国家和国际组织建立了良好的核科技研发合作机制，与泰国、印尼、巴基斯坦、阿尔及利亚、加纳、尼日利亚等发展中国家在当地合作建设了一系列核科研设施和联合实验室。

孟加拉国常驻维也纳代表团大使阿萨德·西亚姆在接受本报记者采访时表示，中国在核电站、农业、粮食、气候变化、医学等领域有着先进的核技术应用，帮助包括孟加拉国在内的广大发展中国家建立和提高核技术应用方面的能力。中国的发展和技术创新不仅有益于自身，更推动了全球核工业进步和科学应用。

中核集团产业合作与开发部部门总师申立新表示，中国加入国际原子能机构40年来，实现了自身的重要飞跃和成长。机构及其框架内项目促进了中国与各成员国之间的交流合作，在和平利用核能和核技术领域惠及广大发展中国家。作为能量密度最高的能源之一，核能有极大的开发和发展潜力，将为提升人类共同福祉作出更大贡献。

“原子造福全球南方”理念首次写入大会决议

核能是重要的清洁能源。2023年，在31个国家运行的413座核反应堆提供了约372千兆瓦的装机容量，供应着全球约10%的电力和约1/4的低碳电力。会议期间，国际原子能机构发布了《到2050年的能源电力和核能预测》报告，连续第四年上调核电前景预期，预测到2050年世界核电容量将比当前容量增加2.5倍。格罗西表示，核能被公认为清洁、安全的能源，越来越多国家计划建设小型模块化核反应堆以促进经济发展、减少碳排放。

9月19日，大会以协商一致方式通过“77国集团和中国”共同提交的“加强国际原子能机构的技术合作活动”决议，其中首次写入“全球南方”概念，强调机构秘书处支持成员国加强技术合作的重要性，敦促发达国家向发展中国家提供更多资源支持技术合作，促进“全球南方”国家和平利用原子能，加速实现可持续发展目标。

中国常驻国际原子能机构代表李松大使发言表示，机构技术合作决议对广大发展中国家来讲是最重要的决议之一。发展是解决当前所面临的各种全球挑战的关键，通过国际合作促进“全球南方”发展至关重要。在决议磋商过程中，中方提出“原子造福全球南方”理念，受到广大发展中国家普遍欢迎。“原子造福全球南方”旨在凸显“全球南方”国家在和平利用核能核技术领域更加迫切的需要，强调机构成员国共同致力于支持“全球南方”发展的重要积极意义。

“77国集团和中国”轮值主席国哥伦比亚代表在发言中指出，促进全球和平利用核技术、服务广大发展中国家经济社会发展是机构的职责使命。技术合作项目应充分满足成员国特别是发展中国家的迫切需求。有关国家不应对发展中国家和平利用核技术以及开展国际交流、合作和转让设置人为障碍。

（本报维也纳9月22日电）

《 人民日报 》（ 2024年09月23日 14 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)