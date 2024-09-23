据新华社刚果（布）黑角9月22日电 （刘志磊、高庶民）当地时间22日上午10时许，执行“和谐使命—2024”任务的中国海军“和平方舟”号医院船缓缓驶离刚果（布）黑角港码头，圆满完成对刚果（布）的再次访问。

在为期7天的访问中，“和平方舟”号医院船累计诊疗4450人次，开展辅助检查检验2300余人次，成功实施手术127例。诊疗期间，医院船紧急救助中国籍受伤渔民、接诊跨国求医的安哥拉患者、为刚果（布）老兵实施白内障复明术。除主平台接诊外，医院船还派出专家分队、巡诊分队赴当地医院进行联合诊疗，加深彼此交流，增进双方互信。

“和平方舟”号医院船的再次到访，受到刚果（布）政府的高度重视，总理马科索登船参观时表示，“和平方舟”此次到访是重要的人道主义行动，体现了两国人民跨越60年的友谊，推动中非在“一带一路”框架下的合作取得发展。

离开刚果（布）后，“和平方舟”号医院船将按计划前往此次任务的第八站加蓬。

《 人民日报 》（ 2024年09月23日 03 版）

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