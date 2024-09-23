本报纽约9月22日电 （记者李志伟）在联合国未来峰会召开前夕，“未来能源”主题活动21日在美国纽约举行并发布《未来能源宣言》，旨在增进全球能源领域交流合作、推动各方共促世界能源变革转型与可持续发展。

此次活动由中国发起成立的全球能源互联网发展合作组织同联合国可持续发展解决方案网络共同举办。来自30多个国家和国际组织的200多位嘉宾出席活动。

中国常驻联合国代表傅聪在致辞中说，如何建设清洁美丽的世界、打造更加美好的未来，是需要国际社会共同思考的重大课题。国际社会应加强团结合作，妥善应对气候变化加剧、自然灾害频发等挑战，推动公正有序的能源转型，加快落实可持续发展目标。傅聪介绍了中国近年来绿色发展的成就，指出中国是绿色低碳转型的领军者、能源转型国际合作的促进者、全球能源和气候治理的贡献者，绿色是中国式现代化的亮丽底色。

联合国秘书长气候行动特别顾问塞尔温·哈特在致辞中称赞中国为助力全球绿色发展作出了突出贡献。他同时强调要关注全球清洁能源转型的公平性问题，目前大多数清洁能源投资集中在发达国家和先进经济体，而众多发展中国家却未能获得足够投资。

《 人民日报 》（ 2024年09月23日 03 版）

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