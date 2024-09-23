本报记者 白晓川

近日，由中国商务部主办、国家林业和草原局管理干部学院承办的发展中国家生物多样性保护专题研修班在北京举行。来自古巴、斐济、阿富汗、土耳其、斯里兰卡、尼日利亚、罗马尼亚、埃塞俄比亚、特立尼达和多巴哥共9个国家的官员和专家参加了此次研修班，并赴云南省轿子山国家级自然保护区、昆明市海口林场参访调研，围绕森林防火、濒危野生动植物保护、生物多样性发展等课题开展经验分享和交流。

近年来，中国持续完善生物多样性保护法律体系，推动建立以国家公园为主体的自然保护地体系。数据显示，中国目前已有90%的陆地生态系统类型和74%的国家重点保护野生动植物种群得到了有效保护，生态系统格局整体稳定并不断优化，自然生态系统质量持续改善。“中国将科技研发、经济发展与生物多样性保护很好地结合在一起。”古巴马坦萨斯省科技环境厅专家莫妮卡·德卡里特表示，“希望未来各国之间有更多合作交流和经验分享，共同推动全球生物多样性保护进程。”

研修班学员们来到云南省轿子山国家级自然保护区参观，实地感受中国生态系统保护取得的巨大成就。“一山有四季，十里不同天”，保护区作为典型的山地立体气候，滋养孕育了林麝、金雕、穿山甲、攀枝花苏铁、须弥红豆杉等珍稀濒危动植物种。“通过这次实地考察，我们收获到很多值得借鉴的经验。”埃塞俄比亚索马里州环保局副局长易卜拉欣·阿德姆表示，“在生物多样性保护方面，我们期待与中国进一步加强双边合作，愿在埃塞推广中国的有益做法。”

来自特立尼达和多巴哥西印度大学可可研究中心的研究员阿娜卡·托尼娅表示，中国积极构建以国家公园为主体的自然保护地体系，展现出对生物多样性保护的坚定态度。中国作为世界上最大的发展中国家，在大力推进自身节能减排的同时，积极参与多双边对话合作，推动全球绿色转型，为全球生态治理注入动力，为各国绿色合作提供机遇。

斯里兰卡环境部官员普里扬加尼·古纳提拉卡表示，中国在生物多样性保护方面积累了丰富经验，特别是在生态恢复、自然保护区管理和绿色发展方面，加强合作对话有助于推广相关有益经验，推动完善全球生物多样性保护工作。斐济农业部官员瑟米斯·阿帕库基期待中国在国际舞台上继续发挥积极作用，推动联合国《生物多样性公约》框架下的双多边合作。

《 人民日报 》（ 2024年09月23日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)