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开创中瑙关系的美好未来（大使随笔·推动构建人类命运共同体）

吕 进
2024年09月23日06:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年1月，瑙鲁作出坚持一个中国原则、同中国复交的政治决断，成为中国第183个建交国。这是符合历史大势、顺应时代潮流之举，符合两国人民根本利益。今年3月，习近平主席同来华进行国事访问的瑙鲁总统阿迪昂举行会谈，达成许多重要共识，为两国关系发展擘画了新蓝图、开启了新篇章。

　　作为中瑙复交后首任中国驻瑙鲁大使，我到任两个多月来，走遍瑙鲁所有14个行政区，与各界人士广泛接触，深深被瑙鲁人民的淳朴友善打动，也强烈感受到他们对实现发展的热切期盼。中瑙要共同落实好两国元首达成的重要共识，加强政治互信和互利合作，更好造福两国人民。

　　中瑙要筑牢政治互信之基。一个中国原则是中瑙复交的根本前提，是中瑙发展友好关系的政治基础，也是两国最重要的政治互信。两国复交以来，瑙方坚定站在历史正确一边，恪守一个中国原则，多次公开重申有关立场，反对任何形式的“台独”。中瑙关系是彼此尊重、平等互惠、相互支持的关系。中方坚定支持瑙鲁维护国家主权、安全、发展利益，坚定支持瑙鲁独立自主走符合本国国情的发展道路，愿同瑙方加强各层级、各领域交流对话，不断增进相互理解和信任，夯实两国关系的政治基础。

　　中瑙要共划互利合作之桨。当前，中瑙务实合作已全面铺开，涵盖交通、产业、教育、医疗、体育、民生等领域。今年阿迪昂总统访华期间，瑙鲁同中国签署共建“一带一路”合作文件。中方愿加强共建“一带一路”倡议同瑙鲁发展战略对接，拓展各领域务实合作，为瑙鲁实现自主可持续发展提供力所能及的帮助。当前，越来越多的中国企业到瑙鲁寻找合作机遇，越来越多的中国游客到瑙鲁体验迷人风光，越来越多瑙鲁人民到中国旅游、访学、经商，中方愿为两国人员往来和人文交流创造更多机会，推动两国人民相知相亲。

　　中瑙要高扬命运与共之帆。瑙鲁积极参与高质量共建“一带一路”、支持三大全球倡议，是携手构建人类命运共同体的同路人。中瑙同为全球南方国家，应加强在联合国、太平洋岛国论坛等多边领域沟通协调，一道倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，维护发展中国家共同利益。中国和瑙鲁应加强在应急物资、应对气候变化、减贫与发展、防灾减灾、农业等多边合作平台与框架内合作，携手推动构建更加紧密的中国同太平洋岛国命运共同体。

　　友好不分先后，只要开启，就会有光明前途。合作不论大小，只要真诚，就会有丰硕成果。中瑙关系已经翻开新的历史篇章。中方愿同瑙方一道，携手打造政治上相互信任、经济上互利共赢、国际事务中相互支持的好兄弟、好朋友、好伙伴，开创中瑙关系的美好未来。

　　（作者为中国驻瑙鲁大使）

　　《 人民日报 》（ 2024年09月23日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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