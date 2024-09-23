奥马尔·姆坚加

中国是非洲真正的朋友，一个在非洲需要帮助时能够同我们站在一起的朋友，非中合作为国际合作树立了典范

中非合作论坛是非洲国家同中国开展务实合作的有效平台。自2000年成立以来，中非合作论坛运行高效、成果丰硕，给双方人民带来了实实在在的好处。中国是非洲真正的朋友，一个在非洲需要帮助时能够同我们站在一起的朋友，非中合作为国际合作树立了典范。

坦中友谊源远流长、历久弥新。坦赞铁路是坦中两国友好关系的重要见证。坦桑尼亚人民记得，在中国还很贫困时，中国人民就勒紧裤带帮助我们修建了坦赞铁路。我访问过中国多次，到过北京、上海、深圳等许多城市。中国人民热爱自己的文化，为自己国家的发展成就感到自豪。有一次，我参观一所小学。得知我来自坦桑尼亚，学生们马上说他们知道坦赞铁路。我希望非洲国家也能让下一代更好地了解非洲同中国合作的历史与现状，了解中国在支持非洲发展方面发挥的重要作用。

2022年11月，坦桑尼亚总统哈桑对中国进行国事访问，这是中国共产党第二十次全国代表大会后中方接待的首位非洲国家元首，充分体现了坦中关系的密切程度和非中关系在中国外交全局中的重要地位。正是在那次访问中，两国元首一致同意将坦中关系提升为全面战略合作伙伴关系。

坦中团结合作、共谋发展，携手高质量共建“一带一路”。双方合作建设了港口、铁路、公路、发电厂等基础设施，帮助坦桑尼亚释放经济发展潜力，促进区域合作，改善民众生活。坦中经贸往来密切，中国是坦桑尼亚最大的贸易伙伴，两国贸易额不断增长。东非商贸物流中心等大型投资项目顺利落地，将有效推动坦中双边经贸关系发展，并为当地创造更多就业机会。

坦桑尼亚期待同中国继续加强互利共赢合作，为构建高水平非中命运共同体作出更大贡献。我们期待同中国加强基础设施合作，进一步推动区域互联互通，充分挖掘发展机遇；加强工业化合作，借鉴中国发展制造业、促进工业化的经验，推进工业园区建设、技术提升和本地制造业发展；加强人文交流，推进文旅基础设施建设，吸引更多中国游客赴坦旅游，促进民心相通，增进彼此了解；加强绿色合作，推广环保技术，促进可持续发展，迈向更绿色、更健康的未来。

（作者为坦桑尼亚智库国际政策研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2024年09月23日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)