本报记者 韩晓明

9月19日至21日，以“坚持命运与共，携手建设和平共处的世界”为主题的2024年国际和平日纪念活动在山东省济南市、潍坊市举行。此次纪念活动由中共中央对外联络部指导，中国人民争取和平与裁军协会和山东省人民政府合作举办，来自80多个国家和100多个政治组织、和平团体、安全智库的代表与会。外方嘉宾高度评价中国长期以来为促进世界和平安全所作的努力和贡献，表示将同中方一道秉持构建人类命运共同体理念、推动落实三大全球倡议，共同守护地球家园的和平与安宁。

“实现和平需要每个国家的努力，需要整个国际社会的团结”

和平是各国人民最大的共同利益，也是最大的共同期盼。当今我们所处的世界还不太平，和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字增加，迫切需要国际社会采取有力行动破解。

“我们的世界需要和平，和平是全人类的终极追求。”联合国秘书长古特雷斯向纪念活动发来视频致辞表示，国际社会要培育和平文化，消除隔阂，为所有人寻求公正、平等和希望。

“和平并不是一种结果，而是一个过程。”哥伦比亚前总统桑佩尔说，“实现和平需要每个国家的努力，需要整个国际社会的团结。全球南方国家发出一致的声音、共同朝着一个方向努力有助于实现和平。”

“各国应携起手来，伙伴关系对于构建和平的世界尤为重要。”纳米比亚人组党政治局委员、人组党党校校长查尔斯·姆比塔表示，只有和平的环境才能给民众稳定的生活，“安全是发展的前提，发展是安全的保障”。姆比塔认为，全球南方国家应当致力于共筑和平、加强能力建设，共同创造一个更加公平、更可持续的世界。

“我们需要宽容与尊重，相互尊重是一切合作的基础。”瑞士前联邦主席毛雷尔表示，国际社会应当平等沟通，尊重并接受不同观点，这种接受不能基于强权。

南非前总统莫特兰蒂表示：“我们要同更多国家一道努力，建设一个更具包容性的世界。要实现这一目标，就必须深刻理解每个国家各自的独特性和复杂性。”

“哈萨克斯坦有句谚语：‘有团结的地方，定有幸福相随。’”哈萨克斯坦和平基金会主席卡吉别克·沙伊赫表示，中国通过一系列实际行动，展现了维护世界和平的诚意、推动全球发展与合作的决心。中国积极推动各国之间的互利合作，为维护世界和平和稳定贡献力量。

“三大全球倡议的落实成果实实在在，成为广受欢迎的全球公共产品”

“让‘幸福草’造福更多人，让友谊与和平的种子洒遍世界！”在“命运与共 共护和平”故事汇暨文艺演出中，菌草技术发明人林占熺的女儿林冬梅和电视剧《幸福草》的主演韩栋，共同讲述了林占熺带领团队在全球106个国家和地区推广菌草技术、助力国际减贫事业的故事；联合国“和平勋章”获得者司崇昶结合两次赴马里执行维和任务的经历，道出“地球是我们共同的家园，和平需要我们共同守护”的心声……一个个感人至深的故事，引发嘉宾们强烈共鸣。

作为维护世界和平的坚定力量，中国始终把自身发展置于人类发展的坐标系中，既通过维护世界和平发展自己，又通过发展自己维护世界和平。嘉宾们积极评价中方提出的构建人类命运共同体理念及全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，认为这些重大理念和倡议为消弭和平赤字、应对安全挑战指明了方向和路径。

“全球安全倡议对维护世界和平安全意义重大。”埃塞俄比亚外交事务研究所研究员加绍·埃费拉姆认为，全球安全倡议为国际社会解决共同面临的安全关切提供了框架，鼓励各国团结起来实现和平与发展。

“全球发展倡议为实现关键领域合作、建立伙伴关系搭建平台，有利于深化务实合作、加强知识交流，广泛惠及发展中国家。”古巴人民对外友好协会副主席维克托·高特认为，全球发展倡议倡导多元包容的理念，有助于推动各国实现平衡、协调、共同发展，“我们高度赞赏中方为践行真正的多边主义、为全球南方国家创造更多机遇所作的努力”。

巴基斯坦伊斯兰堡战略研究所所长苏海尔·马哈茂德认为，要实现普遍安全，需要有包容性的安全对话和促进安全合作的多边机制，“三大全球倡议的落实成果实实在在，成为广受欢迎的全球公共产品，得到了各国特别是全球南方国家的好评”。

“更加积极地行动起来，增强国际社会维护多边主义的力量”

活动期间，嘉宾们还走进山东省潍坊市寒亭区前阙庄村了解村民生活，参观潍坊市装备制造、高新技术相关企业，了解地区发展状况；嘉宾们在潍县西方侨民集中营旧址博物馆久久驻足，反思战争给人类带来的苦难，感悟和平的可贵。

“中国的经济发展和科技进步成就，令我印象深刻。如果没有和平作为大前提，没有与各国积极开展友好交往合作，这些成就是无法实现的。”“波兰家园”公民协会主席约瑟夫·哈珀表示，各国要加强人文交流、文明互鉴，以促进相互理解，形成更广泛共识。

“构建人类命运共同体理念和三大全球倡议的提出恰逢其时。”德国智库席勒研究所创始人兼主席黑尔佳·拉鲁什表示，“多边主义极为重要。国际社会必须依靠共同力量去维护世界和平，金砖合作机制、上海合作组织等多边力量更加积极地行动起来，增强国际社会维护多边主义的力量。中国提出的重要理念和倡议已经描绘出蓝图，我高度赞赏中国为之付出的努力。”

“感谢中国一直以来为促进世界和平、安全和发展所作的贡献。”老挝国会副主席、老挝和平与团结委员会主席宋玛表示，今年是和平共处五项原则发表70周年。70年来，和平共处五项原则已成为开放包容、普遍适用的国际关系基本准则和国际法基本原则，至今仍具有深刻的现实意义。中国还在气候变化、生态环境、粮食安全等非传统安全问题的解决上发挥重要作用，致力于推动地区和国际和平稳定、可持续发展。

“我们非常认同并赞赏中方提出的三大全球倡议。洪方将中国视为发展的标杆，并为之不懈努力。”洪都拉斯外交部副部长辛迪·罗德里格斯表示，践行多边主义、推动南南合作至关重要，“只有全世界团结合作，才能实现真正的进步，人类文明才能不断向前发展”。

《 人民日报 》（ 2024年09月23日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)