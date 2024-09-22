新华社北京9月22日电 智利复活节岛是南太平洋上一个只有100多平方公里的小岛，以巨石像闻名于世。此前一些学者认为，几百年前该岛原住民过度开发曾导致森林消失、物种灭绝、人口剧减。一个国际科研团队通过详细分析当地居民遗骸的DNA发现，在西方殖民者到来之前，复活节岛并没有出现过“生态自杀”，该岛原住民人口减少的主要原因是西方殖民者。

复活节岛是西方殖民者的命名，原住民仍称此岛为“拉帕努伊岛”，它是全世界最偏僻的人类定居点之一。考古和基因证据显示，一些波利尼西亚人约在公元1250年来到该岛定居，逐渐发展了以巨石像为标志的拉帕努伊文化。欧洲人于1722年首次接触该岛，当时岛上原住民约有1500至3000人。此后殖民者掳掠和杀戮原住民并带来了引发致命传染病的病原体，导致岛上人口大幅减少，最低时只剩约110人。

此前学术界根据一些考古证据推测，该岛人口巅峰时期曾达到约1.5万人，原住民为开辟种植区、建造船只和巨石像而砍伐森林，过度捕捞贝类、捕杀鸟类和其他动物，导致资源枯竭。岛上原住民在17世纪发生内战，社会崩溃，人口锐减。这一“生态自杀”假说被认为是对全人类的警示。

由瑞士洛桑大学等多家机构人员参与的团队最近在英国《自然》杂志上发表论文说，他们对法国巴黎人类博物馆收藏的复活节岛原住民遗骸进行全基因组测序，通过基因多样性推算岛上人口变化以及他们与外界的基因交流历史。

结果发现，原住民在复活节岛定居后人口一直缓慢而平稳地增长，中值约为2100人，从来没有达到过万人以上规模，在西方殖民者到来之前也没有发生过人口崩溃。

基因分析还显示，复活节岛的波利尼西亚原住民和太平洋沿岸的中南美洲原住民有少量基因掺混，发生在公元1250年至1430年之间。这揭示波利尼西亚人可能早在欧洲人抵达拉帕努伊岛之前以及哥伦布抵达美洲之前就横跨了太平洋。

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