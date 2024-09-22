新华社华盛顿9月21日电（记者邓仙来）美国国务院21日更新针对黎巴嫩的旅行建议，继续建议美国公民不要前往黎巴嫩，同时敦促在黎美国公民撤离黎巴嫩。

美国国务院当天发布声明说，鉴于当前黎巴嫩真主党与以色列之间冲突的不确定性及近期发生在黎巴嫩的爆炸事件，美国驻黎大使馆敦促在黎美国公民搭乘商业航班撤离黎巴嫩。

声明说，目前仍有可供使用的商业航班，但运力已有所降低。一旦安全局势恶化，商业航班可能断航。美国驻黎大使馆“可能没有能力”为决定留在黎巴嫩的美国公民提供协助。

这是美国国务院继7月31日后再次更新针对黎巴嫩的旅行建议。目前，旅行建议维持在第四等级，即“不要前往”。

本月17日和18日，黎巴嫩接连发生通信设备爆炸事件，累计已造成37人丧生，近3000人受伤。黎方指认以色列策划爆炸事件，以色列未公开回应。20日，以色列对黎首都贝鲁特南郊发动导弹“定点打击”，造成包括至少两名黎巴嫩真主党高级军事指挥官在内的37人死亡。21日，以军又对黎巴嫩南部进行大规模打击，称这是在发现真主党准备向以色列发动火箭弹袭击后采取的行动。

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