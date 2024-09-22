新华社纽约9月21日电（记者高山 夏林）在联合国未来峰会召开前夕，“未来能源”主题活动21日在美国纽约举行并发布《未来能源宣言》，旨在增进全球能源领域交流合作、推动各方共促世界能源变革转型与可持续发展。

此次活动由中国发起成立的全球能源互联网发展合作组织同联合国可持续发展解决方案网络共同举办。来自30多个国家和国际组织的200多位嘉宾出席活动。

中国常驻联合国代表傅聪在致辞中说，如何建设清洁美丽的世界、打造更加美好的未来，是需要国际社会共同思考的重大课题。国际社会应加强团结合作，妥善应对气候变化加剧、自然灾害频发等挑战，推动公正有序的能源转型，加快落实可持续发展目标。傅聪介绍了中国近年来绿色发展的成就，指出中国是绿色低碳转型的领军者、能源转型国际合作的促进者、全球能源和气候治理的贡献者，绿色是中国式现代化的亮丽底色。

全球能源互联网发展合作组织主席、中国电力企业联合会理事长辛保安在视频致辞中表示，应对气候变化严峻挑战的当务之急是加快能源转型，重构绿色低碳能源体系。全球能源互联网是全球清洁能源大规模开发、输送和使用的重要平台，具有清洁主导、电为中心、互联互通、智慧高效等突出特征，是未来能源体系的核心。

联合国秘书长气候行动特使塞尔温·哈特在致辞中称赞中国为助力全球绿色发展做出了突出贡献。他同时强调要关注全球清洁能源转型的公平性问题，目前大多数清洁能源投资集中在发达国家和先进经济体，而众多发展中国家却未能获得足够投资。

联合国可持续发展解决方案网络负责人、美国知名经济学家杰弗里·萨克斯指出，中国在清洁发展和能源互联方面的经验十分丰富，通过远距离高压输电技术，中国已经实现了大规模的清洁能源输送，这一做法可以在全球范围内推广，为全球能源互联提供可行的解决方案。

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