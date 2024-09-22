人民网北京9月22日电 （杨春燕、王婧）9月21日，中马两国政府共同设立的北京外国语大学“苏丹易卜拉欣马来研究高级访问学者教席”更名仪式在北京国贸大酒店举行。正在对中国进行正式访问的马来西亚最高元首苏丹易卜拉欣出席仪式并签署亲笔确认函，北外校长、党委副书记贾文键，马来西亚高教部高教司司长阿兹琳达，马来西亚驻华大使诺曼，马来西亚交通部长陆兆福和马来西亚房屋与地方政府部部长倪可敏共同见证仪式。中国教育部国际司副司长周莉受邀出席活动。

北京外国语大学校长贾文键向苏丹易卜拉欣介绍该校的发展情况。人民网 王婧摄

仪式上，北京外国语大学校长贾文键向苏丹易卜拉欣介绍了该校的发展情况，尤其是马来语专业、马来研究中心、马来研究高级访问学者教席的建设成果，并感谢易卜拉欣及马来西亚政府对北外的肯定与支持。

马来西亚最高元首苏丹易卜拉欣出席更名仪式并签署亲笔确认函。人民网 王婧摄

马来西亚高教部高教司司长阿兹琳达接受人民网采访时表示，北京外国语大学自2007年就开设了马来研究高级访问学者教席，此次更名为“苏丹易卜拉欣马来研究高级访问学者教席”非常具有历史意义，这反映了16年来，北京外国语大学、马来西亚理科大学和马来西亚高等教育部在马来语教学领域合作的不断深化。

马来西亚高教部高教司司长阿兹琳达接受人民网采访。人民网 王婧摄

“我们非常感谢北外长期以来的努力，这极大地提高了马来语在国际上的知名度。未来，我们希望能（在中国）看到更多关于马来语的研究和出版物。”

“事实上，我们可以通过语言进一步深化两国合作。马来西亚人非常高兴看到马来语在中国受到尊重。”阿兹琳达表示，她希望未来更多的马来西亚学生能够来到中国求学，也希望看到更多中国学生到马来西亚学习，增进两国交流。

北京外国语大学亚洲学院院长、中国马来研究中心主任苏莹莹教授接受采访时表示，马来研究高级访问学者教席全球只有五席，北京外国语大学是亚洲唯一的一席，此次更是被冠以马来西亚国家元首苏丹易卜拉欣的名字，是对北外马来语专业建设成果的肯定。

北京外国语大学亚洲学院院长、中国马来研究中心主任苏莹莹教授接受人民网采访。人民网 王婧摄

“今年是中马建交50周年，北外马来语专业也借此契机积极与马来西亚公立及私立大学开展的探讨和交流。”

苏莹莹教授表示，北外马来语专业成立于1962年，是中国最早开设的马来语专业。60多年来，北外马来语专业培养了大批马来语高端人才，活跃于中马关系的各个领域。未来北外将继续深耕马来语专业建设，推动专业走向国内一流、世界领先的行列，为中马人文和教育领域的交流与合作贡献一份力量。

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