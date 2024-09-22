人民网讯 福船穿越千年浪，和平之舟情绵长。21日，“和平之舟·向海而兴”世遗泉州北京行文旅推介活动开幕式在北京福建大厦举行，通过北京福建会客厅这一平台向世界推介世遗之城，此次活动将持续至10月7日。国家有关部委相关领导，哈萨克斯坦、阿根廷、肯尼亚、哥伦比亚等常驻联合国教科文组织大使衔代表，福建省驻京办有关领导，泉州市委常委、宣传部部长、统战部部长刘林霜出席开幕式。

泉州是福船的重要造船基地，是中世纪旅行家笔下闻名遐迩的“刺桐港”，无数福船从这里起航，往来于世界近百个国家和地区。今天，泉州以“宋元中国的世界海洋商贸中心”成为世界文化遗产，福船承载的历史赋予泉州独特的城市气质，更为人类发展留下无可估量的物质与精神财富。

活动由福建省文化和旅游厅、福建省商务厅、福建省人民政府驻北京办事处、泉州市文旅经济发展总指挥部指导，泉州市文化广电和旅游局主办，泉州市人民政府驻北京联络处协办，泉州海外交通史博物馆、泉州市非物质文化遗产保护中心承办。此次推介活动将呈现中国古代舟船的先进性及中国人和平互惠的航海商贸精神，同时结合“宋元‘泉’席”美食IP、体验推广，助力泉州打造“世界美食之都”。

据悉，世遗泉州北京行文旅推介活动包含“和平之舟——东西方文明交流中的福船”专题推介、“和平之舟·向海而兴”世遗泉州北京行文旅推介活动开幕式和“新闽菜·宋元‘泉’席”泉州美食、非遗体验文旅推广等。

(责编：苏缨翔、杨牧)