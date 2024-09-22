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第十届光州广域市中国文化周在韩国开幕

2024年09月22日10:40 | 来源：人民网-国际频道
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人民网光州9月21日电 （记者莽九晨）由韩国光州广域市主办的第十届中国文化周活动20日晚在光州中国友好中心举行开幕仪式，中国驻光州总领馆领区的韩国政要、高校负责人、友好团体、留学生代表等近200人出席。

韩国青少年在中国文化周开幕式上演唱歌曲。人民网记者 莽九晨摄

韩国青少年在中国文化周开幕式上演唱歌曲。人民网记者 莽九晨摄

中国驻光州总领事顾景奇在致辞中表示，中韩友好交往绵延千年，文化相融助力民心相通。中国文化周举办以来，已逐步发展成为两国文化交流的品牌活动，为韩国民众加深对中国的认识和了解提供了宝贵窗口。

中国演员在中国文化周开幕式上表演舞蹈。人民网记者 莽九晨摄

中国演员在中国文化周开幕式上表演舞蹈。人民网记者 莽九晨摄

光州广域市市长姜琪正说，中国文化周已成为当地市民同中国人民友好交流的重要舞台。光州市今后将继续以文化交流为纽带，不断拓展深化对华各领域交流合作，助力韩中关系向前发展。

中韩双方嘉宾和演员在中国文化周开幕式上合影留念。人民网记者 莽九晨摄

中韩双方嘉宾和演员在中国文化周开幕式上合影留念。人民网记者 莽九晨摄

本届中国文化周主题为“朋友一生一起走”，将持续至26日。文化周旨在促进中韩文化交流、增进两国民众相互理解，活动期间还将举办中文演讲大赛、中韩歌谣大赛、摄影比赛、中韩美术交流展和中韩青年论坛等系列活动。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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