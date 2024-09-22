人民网迪拜9月21日电 （记者管克江、张志文）9月20日，阿联酋中国商会举行成立20周年庆祝活动，并在会上发布了《中资企业在阿联酋社会责任报告》和《中资企业在阿联酋发展报告》。其中，《中资企业在阿联酋社会责任报告》是在阿中企首次发布类似报告，通过中企助力经济发展、践行环保理念和积极回馈社会的众多案例，展示了中企与阿方高质量共建“一带一路”、促进互利共赢发展的生动实践。

图为与会部分代表合影。人民网记者 管克江摄

今年是中国与阿联酋建交40周年。阿联酋是中国重要的全面战略伙伴，已成为同中国合作程度最深、领域最广、成果最实的中东国家之一。目前，中国是阿联酋最大的贸易伙伴，阿联酋连续多年是中国在中东地区第一大出口市场和第二大贸易伙伴。超过1.5万家中国企业在阿联酋拓展业务。

在阿联酋建造公路、铁路、风电、光伏电站等基础设施，建立海水淡化和医院等民生项目；多措并举保护海洋生态环境及生物多样性，积极参与COP28活动，严格制定并落实项目环保措施；注重公益事业，重视员工福祉，组织文化交流，促进民心相通。阿联酋中国商会常务副会长、中国银行迪拜分行行长潘鑫源表示，企业社会责任是推动企业可持续发展的动力源泉。报告的每一项数据、每一个案例都是中资企业以实际行动回馈社会的真实写照。

图为主题讨论会。人民网记者 管克江摄

阿联酋中国商会会长、中国石油中东公司总经理陈欣荣表示，当前中阿关系达到了历史最高水平。商会将继续加强与阿各方的联系与合作，发挥纽带作用，助力中资企业在阿发展、提供优质服务，与阿方共同把握新时代发展机遇，实现共享共赢。

当天，会场外陈列了展示中企履行企业社会责任优秀案例的展板。活动期间举行了题为《谋合作契机 话发展未来》的主题讨论，为优秀在阿中企颁发了社会责任奖和商会特殊贡献奖。

活动前，中阿嘉宾交流。人民网记者 管克江摄

一位观众在观看中企社会责任优秀案例展板。人民网记者 管克江摄

中国驻迪拜总领事欧渤芊、中国驻阿联酋大使馆公使周飙、迪拜商会亚洲区域总监马尔万·马里，阿联酋中国商会会员企业和有关国家商会代表近300人出席了活动。周飙在致辞中表示，希望阿联酋中国商会成为相互交流的平台、沟通政府的桥梁、团结互助的集体、招商引资的载体，传播中国文化的窗口等，助力中阿企业界携手做大互利合作蛋糕，实现共同发展，为中阿高质量共建“一带一路”贡献力量。

阿联酋中国商会成立于2004年6月，迄今已有超过200家会员单位。20年来，商会坚持积极发挥平台与桥梁作用，推动在阿中资企业间协调合作，增进与当地政府和工商界的了解和交流、扩大与阿联酋的经贸合作，同时指导和协调中资企业合法经营、公平竞争，协商解决重大经营问题，其代表性和影响力不断提升。

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