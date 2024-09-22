人民网纽约9月21日电 （记者李志伟）当地时间9月21日，在联合国未来峰会期间，全球能源互联网发展合作组织与联合国可持续发展解决方案网络在美国纽约共同举办“未来能源”主题活动，增进全球能源领域交流合作，提出未来能源发展愿景与行动倡议，推动各方共促世界能源变革转型与可持续发展。

全球能源互联网发展合作组织主席、中国电力企业联合会理事长辛保安通过视频方式致辞。莱索托国王莱齐耶三世，中国常驻联合国代表傅聪，联合国副秘书长、联合国开发计划署副署长徐浩良，联合国助理秘书长、秘书长气候特使哈特出席本次活动并作演讲。联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德，联合国主管经济和社会事务副秘书长李军华作视频演讲。来自30多个国家的200多位嘉宾出席活动。

莱索托国王莱齐耶三世、中国常驻联合国代表傅聪等嘉宾出席活动。人民网记者 李志伟摄

傅聪表示，应对气候变化和促进能源转型，需要整个国际社会付出不懈努力，共同营造良好的国际合作环境。中国是绿色低碳转型的领军者、能源转型国际合作的促进者、全球能源和气候治理的贡献者。中国与32个国家建立了“一带一路”能源合作伙伴关系，同100多个国家和地区积极开展绿色能源合作，建设了一大批高标准、惠民生、可持续的旗舰项目。

中国常驻联合国代表傅聪大使发表演讲。人民网记者 李志伟摄

辛保安表示，全球能源互联网是全球清洁能源大规模开发、输送和使用的重要平台，具有清洁主导、电为中心、互联互通、智慧高效等突出特征，是未来能源体系的核心。今年7月，合作组织在联合国可持续发展高级别政治论坛发布了全球电力发展指数，对不同区域的100个代表性国家电力发展水平进行了系统科学的评估，打造全球电力绿色低碳发展“风向标”，为加快能源转型、重构能源体系提供参考和借鉴。

全球能源互联网发展合作组织主席、中国电力企业联合会理事长辛保安通过视频方式致辞。人民网记者 李志伟摄

莱齐耶三世表示，莱索托下一步的目标就是利用其丰富的自然资源和可再生能源，建立稳定的国内能源供应，减少对外部电力的依赖，吸引国际投资者共同推动可再生能源项目发展，培育可持续的能源经济。各国应该携手以可再生能源为基础促进经济发展和应对气候变化，共同走向可持续、有尊严的未来。

莱索托国王莱齐耶三世出席活动并致辞。人民网记者 李志伟摄

徐浩良表示，目前全球仍有6.8亿人用不上电，资金问题是制约能源转型发展的症结所在。全球各国特别是发展中国家，对清洁能源的投资仍远远不足。阿明娜表示，能源是推动全球可持续发展的核心，在跨区域电网和先进能源基础设施方面的合作，将是实现净零排放目标的关键。李军华表示，本次活动提供了一个重要平台，使我们得以分享在不同地方或区域背景下行之有效的举措和方法，帮助建立合作伙伴关系，取得更多成果。

本次活动由联合国可持续发展方案网络主席萨克斯等主持。活动还发布了《未来能源宣言》，提出未来能源发展愿景与倡议，为推动全球能源绿色低碳转型凝聚共识、贡献力量。

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