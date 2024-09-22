人民网斯德哥尔摩9月21日电 （记者殷淼）9月21日，瑞典首都斯德哥尔摩的国王花园人头攒动，热闹非凡。由斯德哥尔摩中国文化中心主办的“天涯共此时——中秋游园活动”在此盛大举行。当天，来自中瑞两国的民众齐聚一堂，共同庆祝象征团圆与和谐的中国传统佳节——中秋节，活动现场喜乐融融，充满了欢声笑语。

“天涯共此时——中秋游园会”在斯德哥尔摩国王花园举办。人民网记者 殷淼摄

当天，国王花园仿佛变成了一片欢乐的海洋。丰富多彩的文化体验项目不仅吸引了众多成人的目光，也吸引大量家庭及小朋友前来参与。参与者不仅可以动手制作创意中秋礼物，例如模板印刷和灯笼绘画，还能亲身体验围棋、书法、剪纸等传统艺术。此外，现场还有精心设置的中国美食摊位，供人们品尝煎饼、饺子、春卷和烤肉等经典美食，大家在美食与文化的交融中感受到浓浓的节日氛围。

小朋友参加灯笼绘画体验。人民网记者 殷淼摄

“我和我的其他三个小伙伴参加了书法体验，感觉非常棒！”曾在中国深圳工作过的荷兰游客克里斯告诉记者。他说：“在书法老师指导下，我用毛笔工整地写下了自己的中国名字，特别有意思。”

体验中国书法。人民网记者 殷淼摄

瑞典信息技术工程师吉姆是斯德哥尔摩围棋俱乐部成员。他对记者说，“围棋四、五千年前发源于中国，是一种高级智力游戏，但很多外国人并不了解这一点。”“通过类似的活动体验，我希望看到越来越多的瑞典人去接触和了解中国悠久的历史文化。”

围棋博弈。人民网记者 殷淼摄

瑞典市民拉尔森带着两个孩子参加了这次活动。他说，这次活动让他对中国文化有了更多了解，也为自己和家人带来了一个难忘的周末。“这是我们第一次参与中秋节的庆祝活动，不仅美食很好吃，表演也非常精彩。”

排队等候品尝中国美食的游客。人民网记者 殷淼摄

除了文化体验与美食，游园活动中最令人期待的部分是精心编排的文艺演出。伴随着欢乐明快的乐曲声，诗朗诵《美丽的秋天》、流行歌曲《青花瓷》、童声合唱《美丽的小世界》、钢琴合奏《彩云追月到中秋》、现代舞《芒种》、中国舞《红楼梦》和经典歌曲《但愿人长久》等轮番上演，吸引观众驻足观赏。尤其是《科目三》的表演，律动鲜明，博得观众热烈喝彩。

上海爱乐乐团“快闪”活动一瞥。人民网记者 殷淼摄

活动现场，由上海爱乐乐团组织的“快闪”活动是中秋游园会的另一大亮点。当上海爱乐乐团的音乐家们用管弦乐器改编的《云宫迅音》片段响起时，国王花园广场上的观众和游客纷纷聚拢过来，拿出手机录音拍照。

中国舞《红楼梦》。人民网记者 殷淼摄

“管弦乐响起时，感觉这音乐太熟悉了。”瑞典农业大学的中国留学生胡金波对记者说，电玩游戏《黑神话：悟空》的爆火，让《西游记》片头曲《云宫迅音》也火了起来。“今天的中秋游园会规模比较大，非常好！”不仅提供了毛笔、模板印刷等体验中华传统文化的机会，也有各式各样的中国美食可以品尝，相信类似的文化体验活动能够促进不同文化背景下人们之间的相互了解。

上海爱乐乐团团长高山峰介绍说，“我们通过改编《云宫迅音》音乐片段参加这次快闪活动，就是为了迅速拉进与乐迷的距离。音乐无国界，希望音乐成为增进人们彼此友谊和理解的旋律。”

斯德哥尔摩中秋游园会。人民网记者 殷淼

中国驻瑞典大使馆文化参照、斯德哥尔摩文化中心负责人李蕊表示，此次中秋游园活动不仅是为了推广中国文化，更是希望借此机会让中瑞两国人民通过文化的桥梁，加深彼此的理解与友谊。“我们希望通过这样的活动，让中瑞两国人民能够‘天涯共此时’，共同感受中秋节所带来的温暖与团圆。”

据了解，“天涯共此时——中秋游园会”是斯德哥尔摩中国文化中心举办的首场庆中秋系列活动。接下来，还将举办“瑞典乌普萨拉大学中秋音乐会”“景德镇陶瓷大学校长的展览讲座和导览专场”“Lilla Akademien中秋音乐会”和“中国喜剧服装设计展开幕式和讲座”等活动。

(责编：苏缨翔、杨牧)