人民网开罗9月21日电 （记者沈小晓）9月19日，开罗中国文化中心应邀参加埃及文化部最高文化委员会儿童文化中心举办的“国际儿童友谊日”活动。开罗中国文化中心副主任邵彬与埃及最高文委主席乌萨马、儿童文化中心主任艾哈迈德，以及印度、委内瑞拉、俄罗斯、也门、苏丹等国驻埃及使馆文化官员出席本次活动。

开罗中国文化中心副主任邵彬致辞。开罗中国文化中心供图

邵彬在致辞中表示，开罗中国文化中心与埃及儿童文化中心等机构合作举办了一系列描绘共建“一带一路”丰硕成果、展示中埃友谊面向新世纪的中埃青少年交流活动，今后将一如既往地为中埃青少年搭建良好的交流交往平台。同时希望中埃两国青少年努力发挥“文化使者”和“友谊桥梁”作用，与世界各国青少年一道，不断为增进两国人民与世界各国人民的相互了解和深厚友谊贡献力量。

乌萨马在致辞中感谢中国等国家在文化交流、儿童交往方面给予的大力支持，希望继续加强与推动与世界各国儿童文化交流活动。

东方艺术文化馆小朋友表演诗朗诵。开罗中国文化中心供图

开罗文化中心中文教师表演中国书法。开罗中国文化中心供图

开罗中国文化中心特邀东方艺术文化馆的华侨小朋友在活动上表演了诗歌朗诵《最美中秋月》和舞蹈《江南》等节目，赢得埃及小朋友的喜爱；中心中文教师的书法表演，博得乌萨马博士青睐，并要求书写名字留念。

活动现场合影。开罗中国文化中心供图

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