人民网伦敦9月20日电 （记者邢雪）当地时间9月19日晚，伦敦查宁阁图书馆举行了一场特别的文学交流活动，中国著名网络文学作家横扫天涯到访英国，与众多文学爱好者分享中国网络文学发展历程，探讨中国网络文学的国际传播。

作家横扫天涯网络文学研讨会在伦敦举办。人民网记者 邢雪摄

中国驻英国使馆公使衔参赞李立言、驻伦敦旅游办事处主任张力、英国著名汉学家吴芳思、查宁阁图书馆经理劳伦斯、英国查思出版（亚洲）有限公司CEO王英、文学主编兰大卫等出版业界人士、专家学者、作家、读者、媒体等80余人出席活动。

李立言在致辞时表示，近年来，中国网络文学快速发展，与世界的交流越来越活跃，已成为世界了解中国的一个崭新而重要的平台，今天特别邀请来英国访问的横扫天涯就是中国优秀网络文学作家的代表。希望有更多的海外读者通过网络文学，了解新时代快速发展的中国。

作家横扫天涯网络文学研讨会在伦敦举办。人民网记者 邢雪摄

横扫天涯介绍了他16年的写作经历，分享了其代表作《天道图书馆》的创作灵感，回顾了自己从山东普通农村家庭，通过网络文学创作走向海外的历程。他谈到，网络文学的创作不只是基于幻想，更融合了作者的生活经历和见闻。相比传统文学，网络文学的区别在于实时更新，这种机制使读者和作者紧密互动，增强了读者的参与感。近年来，中国网络文学发展迅速且规模巨大，成为中国文化产业的重要组成部分。文本出海、IP出海、模式出海到文化出海，网络文学海外传播规模不断扩大，也将中国故事传播到世界各地。希望今后继续加强与英国作家朋友的沟通交流，一起书写故事，共同成长进步。 研讨会现场气氛热烈，观众兴趣浓厚、踊跃提问，与作者深入探讨了网络文学创作的来源与分类、儿童文学与网络文学的关系、AI技术对作家创作的影响等话题。

劳伦斯表示，查宁阁图书馆作为英国中文图书藏书量最大的政府图书馆，非常高兴为中英两国读者提供与中国作家面对面交流的平台。吴芳思表示，网络文学的兴起改变了人们创作和阅读的习惯，也为世界读者了解中国文学发展提供了便捷途径。英国歌剧导演、电影翻译蔡敏仪表示，很惊奇中国的网络文学发展如此迅速，这让世界有了另一个了解中国的渠道。

作家横扫天涯网络文学研讨会在伦敦举办。人民网记者 邢雪摄

活动现场举行了中国网络文学书籍捐赠仪式。据介绍，此次网络文学研讨会在伦敦举办，旨在进一步激发海外读者认识中国、了解中国的热情，推动中英文学交流互鉴。

(责编：苏缨翔、杨牧)