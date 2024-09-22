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中匈友好人士盛赞两国务实合作成就

2024年09月22日09:30 | 来源：新华网
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新华社布达佩斯9月21日电（记者陈浩）由中国驻匈牙利大使馆和匈中友好协会联合主办的庆祝中匈建交75周年研讨会20日在布达佩斯举行。与会中匈友好人士盛赞两国75年来务实合作取得的成就，并为推动中匈关系高质量发展出谋划策。

中国驻匈牙利大使龚韬在研讨会上致辞说，75年来，两国始终秉持建交初心，始终坚持真诚友好、合作共赢、民心相通，在贸易、投资、基础设施、金融、新能源、通信技术等各领域务实合作持续深化。2023年中国再次成为匈牙利最大投资来源国，各类投资项目已累计为匈创造就业岗位逾万个。中方愿与匈方继续深化“一带一路”倡议和“向东开放”战略对接，加快推进匈塞铁路等重大合作和投资项目，为中欧合作发挥示范引领作用。

匈牙利国会副主席洛托尔曹伊·亚诺什在致辞中表示，匈牙利是首个同中国签署“一带一路”合作文件的欧洲国家，该倡议与匈牙利“向东开放”战略深度对接，已成为匈中双边合作的基石，双方在政治、经济、文化等领域的合作已结出累累硕果。在国际局势日益复杂的世界中，匈牙利将继续尽一切可能成为东西方之间的桥梁和纽带。

匈中友好协会主席纳吉·尤迪特·埃娃会后接受新华社记者采访时说，近年来两国从贸易、文化、教育、旅游等领域的交流合作中获益良多。随着匈中双方对彼此了解的加深，两国关系将取得进一步发展。

匈牙利约翰·冯·诺伊曼大学欧亚中心主任霍尔瓦特·列文特表示，近年来，匈中各领域合作蓬勃发展，大量中国企业来匈投资兴业，不仅为匈创造大量就业岗位，还为提升匈科技水平、促进匈经济发展作出贡献。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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