新华社北京9月21日电 综合新华社驻外记者报道：“天涯共此时”系列文化活动20日在塞尔维亚、卢森堡和西班牙举行，非遗项目展示、工笔画展览、特色美食品鉴等丰富多彩的文化活动，让当地民众充分体会到中国传统及当代文化的魅力。

“天涯共此时——中秋诗会”暨“中国传统生活艺术特展”开幕式20日在塞尔维亚首都贝尔格莱德举行。活动由上海市非物质文化遗产保护协会主办。来自上海的民间艺术家们现场展示了刺绣、丝毯、香囊等多种非遗项目。

中国驻塞尔维亚大使李明在开幕式致辞中表示，本次活动将中国非遗项目、传统手工艺、特色美食等融合在一起，打造了一场丰富多彩的“中秋雅集”。期待塞尔维亚朋友们通过本次活动沉浸式体验中国传统生活、领悟诗词魅力，感受中秋节文化及其精神内涵。

活动现场还为塞尔维亚“2024年中华少儿电影配音推广展示活动”举行颁奖仪式，来自塞尔维亚的三名儿童分别荣获“未来之星”和“潜力之星”称号。

由中国艺术研究院和卢森堡中国文化中心主办、中国艺术研究院工笔画院承办的“纸缣清心——中国当代工笔画艺术展”20日在卢森堡中国文化中心开幕。本次展览是卢森堡中国文化中心“天涯共此时”系列活动的一部分，将持续至9月28日。

展览汇聚了多位中国当代工笔艺术家的代表作，二十余幅展出作品既有对中国传统画题的生发、对形式语言融合的探索、对当代人文主题的解析，也有对人类情感的发掘和思考。

中国艺术研究院院长周庆富在开幕活动致辞中表示，希望通过本次展览，呈现当代中国工笔画的多元化发展，借助当代工笔画艺术架起中国与世界交流沟通的桥梁，让东西方艺术跨越地域和文化的界限，相互学习，寻求共鸣。

中国驻卢森堡大使馆临时代办王原致辞说，作为拥有璀璨文明的古老国度，中国愿与多元文化包容并蓄的卢森堡加强文化交流与合作，助力中卢、中欧文明相知相融、和谐共存。此次展览不仅为卢森堡人民提供了一个了解中国当代艺术和文化的窗口，也为中卢文化艺术交流搭建了新的桥梁。

卢森堡市市长莉迪·波尔费尔在贺电中表示，此次展览对于丰富卢森堡的文化多元性、丰富卢森堡民众的文化生活有着重要意义，并将卢森堡和中国的文化艺术交流水平提升到新高度。

由天津文化和旅游局、天津博物馆与马德里中国文化中心共同主办的“天涯共此时——中秋节”文化体验活动及“走进天津 感受中国——东方雅韵”中国文化和艺术展开幕式20日在西班牙马德里中国文化中心举行，上百位中外嘉宾出席活动。

西班牙“知华讲堂”荣誉主席马塞洛·穆尼奥斯回顾了自己与天津的渊源以及西班牙与天津之间的商贸、技术往来。他表示，自己多年来一直在研究中国文化，至今仍然惊叹于它的独特魅力。

活动中，人们随着《望月怀远》《将进酒》和《水调歌头》三首经典诗词穿越时空之门，在天津博物馆讲解员的引领下通过“中国符号”“翰墨风雅”“卫城古韵”三部分展览了解天津的历史文脉与中国文化的风雅韵律，品尝天津特产麻花与中秋传统食品月饼，参与泥人彩塑制作、年画拓印、风筝上色等文化体验项目。现场气氛热烈，欢声笑语不断。

马德里中国文化中心主任杨长青表示，相信这一活动能让西班牙人民不仅体验到中国传统文化的魅力，还能感受天津这座城市的好客与热情。

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