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通讯｜“中国民乐江苏周”活动走进德国斯图加特

2024年09月22日09:26 | 来源：新华网
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新华社德国斯图加特9月21日电 通讯｜“中国民乐江苏周”活动走进德国斯图加特

新华社记者朱筱 陈圣炜 褚怡

这是一次跨越万里的双向奔赴。当中国民乐登上西方舞台，二胡与小提琴的混搭让江南民乐有了独特的打开方式；和而不同的音符，也为古老的德国谚语——“山和山不相遇，人和人要相逢”增添了生动注脚。

当地时间18日晚，“文明遇·鉴：中国民乐江苏周”在德国巴登-符滕堡州斯图加特音乐厅开幕，中德两国艺术、文化、传媒界人士以及当地观众近千人出席。当晚，“永远的江南”民族音乐会精彩上演，民族管弦乐《茉莉花》、二胡独奏《二泉映月》、中德合奏曲《梁祝》等让现场观众大饱耳福。

斯图加特市乐迷费利克斯·巴德尔被风格迥异的中国民乐深深打动，不时拿起手机记录现场盛况并与朋友分享。“《二泉映月》独奏是今晚我最喜欢的曲目之一。虽然透着一丝悲伤，但旋律美好，令人动容。”他对新华社记者说。

音乐会上，德国小提琴演奏家乌尔里希·埃德尔曼和中国二胡演奏家朱昌耀联袂演出了中国经典曲目《梁祝》和莫扎特的《G大调弦乐小夜曲》。二胡音色悠扬细腻，小提琴演奏余音袅袅，引来观众阵阵掌声。

埃德尔曼难掩激动，这是他第一次接触中国民乐。最初受邀演奏《梁祝》时，他内心稍有忐忑。“但当我第一次听到《梁祝》，就找到了演奏的感觉。”这次演出的成功，让他很期待未来与中国乐团再次合作。

江苏省演艺集团民族乐团团长李阳表示，“永远的江南”民族音乐会是大型演出，表演曲目以江南民乐为主体，融合了西方音乐的特色，呈现出中国民乐风格的多样和中外音乐的交融。

“这次能在德国的舞台上表演经典的江苏民乐，是一个非常好的文化交流契机。”他说，德国有很多音乐大师，音乐氛围浓厚。音乐是超越文化的语言，也是文化交流的重要载体，更直接也更动人。

18日，“大运河遇见莱茵河”主题展览开幕式同步在斯图加特音乐厅举行。展览通过图片、视频、3D模型、活态展示等多种形式，用六组意义相通的中德谚语点题，展现了中德两国文化互通互融、民众相知相近的深厚情谊。

展览中，中国元素圈粉不少德国民众。他们纷纷说，“没想到中国和德国的合作如此广泛深入，非常想去看一看。”

“以心相交，方能成其久远。”德国观众汉斯·彼得·格拉特对展板上这一谚语印象深刻。“我很喜欢这句话，十分具有启发性。”他说。

格拉特与中国缘分颇深，他曾在江苏省张家港市的一家公司工作，痴迷于中国传统文化。活动当天，他特意穿了一身带有中国风刺绣图案的服饰。“我热爱中国文化，也喜欢和中国人打交道。”

活动现场设置了非遗展示区，通过原汁原味的细节呈现、意趣盎然的场景铺展、非遗传承人的现场表演，展现了惠山泥人、南京云锦、扬州漆器、金坛刻纸等中国传统非遗文化。

“中国乐团不仅带来了中国音乐，也带来了中国文化。”南巴登德中友协主席于尔根·埃贝巴赫说，他希望未来能有更多中国文艺团体来到德国各地，让更多德国人了解中国文化。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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