新华社北京9月21日电 21日，非洲驻华外交官与中国学校足球友谊赛在北京市第十二中学举行，共有几内亚、加蓬、科特迪瓦等非洲驻华使团的22个国家的外交官及其子女以及相关单位代表约200人参加。

本次足球友谊赛分为青少年组和成人组两场赛事。在非洲少年队与北京市第十二中学学生队的较量中，双方战成1:1平后进入点球大战，最终北京第十二中学学生队以7:6获胜。作为东道主，北京市第十二中学的王润钰同学认为非洲小伙伴的实力强劲，身体对抗和速度方面非常出色。

在非洲驻华外交官梦之队和北京市第十二中学老师队的成人组比赛中，非洲外交官们以4:0获胜。加蓬驻华使馆文化参赞班布说：“我们双方队员为了今天的比赛都做了充足准备，比赛过程的意义大于比分。”

足球友谊赛之余，东道主还举办了“中非友好一家亲”青少年文化交流活动，中非青少年共同创作“中非一家亲”的绘画长卷，北京市第十二中学学生还进行了武术和健美操展示。

本次活动由外交学院、北京市人民对外友好协会和北京市体育局主办；外交学院基础教学部、北京市第十二中学和北京市足球运动协会承办；北京市丰台区人民政府外事办公室协办。

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