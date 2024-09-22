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中拉青年以对话推动文明互鉴

2024年09月22日09:15 | 来源：新华网
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新华社兰州9月21日电（记者黄玥、何问）2024中拉青年发展论坛暨国际青年文明互鉴对话会21日在甘肃敦煌举行。来自拉美和加勒比国家的青年代表同中国青年学者、青年企业家等近70人共聚一堂，围绕“加强文明互鉴，携手共同发展”主题，开展对话交流。

中华全国青年联合会副主席胡百精在致辞中表示，中国同拉美和加勒比国家之间山川迢远，但友好往来、文明互鉴的历史源远流长。青年积极进取、思想开放，是人类文明互鉴最活跃的推动者。各国青年应积极维护世界文明多样性，弘扬全人类共同价值，推动文明传承和创新，促进国际人文交流合作，为开启构建中拉命运共同体下一个精彩十年贡献青春力量。

“近年来，中国与拉丁美洲关系得到全方位、多层次的发展。”来自秘鲁的青年代表在致辞中提出，中拉青年发展论坛是一个对话、交流、互动的平台，双方青年要利用自身的智慧和力量加强沟通、深化合作，向世界展示中拉发展的美好未来。

来自兰州大学、敦煌文献研究所等机构的青年代表，围绕文明交流互鉴、共建“一带一路”、青年在文化传承与创新中的责任等议题发表主旨演讲。在青年对话环节，中国、阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、洪都拉斯、委内瑞拉等国的青年组织负责人和文化领域代表，围绕文化遗产保护、文化传承教育及青年创新就业等议题进行了互动交流。

据悉，本次活动由中华全国青年联合会主办，是2024年“未来之桥”中拉青年领导人培训交流营的重点活动。交流营活动期间，各国青年代表还将围绕全球南方现代化、国际传播、科技创新、青年工作等主题在北京、甘肃等地进行参观交流。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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