新华社开罗9月21日电（记者吕迎旭 张猛）喀土穆消息：苏丹民间机构“苏丹医生网”21日发表声明说，苏丹武装部队和苏丹快速支援部队当天在北达尔富尔州首府法希尔市爆发冲突，造成包括3名儿童在内11人死亡，另有17人受伤。

声明说，法希尔有100多万人口，冲突持续将不可避免造成人道主义灾难。国际组织应施压阻止事态升级，并向法希尔居民以及在当地避难的难民提供人道主义援助。

联合国秘书长古特雷斯的发言人21日发表声明说，古特雷斯对苏丹快速支援部队对法希尔发动全面攻击的报道深感震惊，并强调“停火是当务之急，无论是在法希尔还是在苏丹其他冲突地区”。

今年5月10日以来，苏丹武装部队联合地方武装围绕北达尔富尔州的控制权与苏丹快速支援部队在法希尔展开激烈战斗，造成大量平民伤亡。目前，苏丹快速支援部队已控制西部达尔富尔地区除北达尔富尔州以外的其他4个州。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续一年多的武装冲突已造成苏丹约1.88万人丧生，超过1017万人流离失所。

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