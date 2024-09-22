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法国公布新一届政府成员名单

2024年09月22日09:08 | 来源：新华网
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新华社巴黎9月21日电（记者乔本孝）法国总统府21日晚公布新一届政府成员名单。新政府包括19名部长、15名部长级代表和5名国务秘书共39名成员。

根据名单，新政府成员主要是总统马克龙所属的中间派人士，以及总理巴尼耶所属的右翼人士。其中，参议院共和党党团负责人布鲁诺·勒塔约任内政部长、国民议会复兴党议员安托万·阿尔芒任经济部长、上届政府负责欧洲事务的部长级代表让-诺埃尔·巴罗任外交部长，上届政府国防部长塞巴斯蒂安·勒科尔尼留任。

本月5日，马克龙任命巴尼耶为总理，并责成他组建新政府。巴尼耶与各政党连日磋商后，于19日晚向马克龙递交了首份建议任命的内阁成员名单，后又经磋商及调整后，马克龙作出最终任命。

法国总统府宣布，新内阁首次会议定于本月23日举行。

新政府人员构成招致左翼、极右翼政党不满。左翼联盟“新人民阵线”提名总理人选露西·卡斯泰在社交媒体上发文，批评新政府右翼色彩浓厚，议会选举结果没有得到尊重。极右翼政党国民联盟领导人勒庞在社交媒体上发文说，新政府代表着既往政策的延续，没有响应选民要求改变的呼声。

马克龙6月宣布解散国民议会、提前举行新一届国民议会选举。7月上旬，法国国民议会选举第二轮投票结束，左翼联盟“新人民阵线”所获议席数最多，执政党联盟“在一起”排名第二，国民联盟及与之结盟的部分右翼共和党人士排名第三，但上述3个阵营所获议席均远未达到国民议会过半数席位。7月16日，马克龙批准时任总理阿塔尔的辞职请求。9月5日，马克龙任命右翼的共和党人巴尼耶为总理，但共和党在新一届国民议会中只有47席。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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