人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

以军对黎巴嫩南部进行大规模打击

2024年09月22日06:51 | 来源：新华网
小字号

　　新华社耶路撒冷9月21日电（记者王卓伦）以色列国防军发言人哈加里21日晚发表视频声明说，以军当天在发现黎巴嫩真主党准备向以色列发动火箭弹袭击后，对黎巴嫩南部进行了大规模打击。

　　哈加里说，以军出动数十架战机打击了约400个真主党的火箭弹发射装置，其中包括数千个火箭弹筒。以军正“有条不紊地”削弱真主党的作战能力。

　　哈加里要求民众严格遵守本土守备司令部最新发布的防御指南，执行相关防御限制措施。他说，以色列北部海法市及以北地区的教学和工作活动可在“能于规定时间内到达受保护空间的地方”继续进行，聚集活动室内最多300人、室外最多30人。若21日夜间或22日清晨防御指南有任何更新，军方将及时发布通知。

　　根据以军21日下午发表的声明，过去一天以色列北部加利利湖地区、采法特市以及以色列占领的戈兰高地拉响警报，约90枚火箭弹从黎巴嫩射向以色列境内。

　　以色列20日对黎巴嫩首都贝鲁特南郊发动导弹“定点打击”，造成包括至少两名真主党高级军事指挥官在内的37人死亡。

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部