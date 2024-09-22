新华社耶路撒冷9月21日电（记者王卓伦）以色列国防军发言人哈加里21日晚发表视频声明说，以军当天在发现黎巴嫩真主党准备向以色列发动火箭弹袭击后，对黎巴嫩南部进行了大规模打击。

哈加里说，以军出动数十架战机打击了约400个真主党的火箭弹发射装置，其中包括数千个火箭弹筒。以军正“有条不紊地”削弱真主党的作战能力。

哈加里要求民众严格遵守本土守备司令部最新发布的防御指南，执行相关防御限制措施。他说，以色列北部海法市及以北地区的教学和工作活动可在“能于规定时间内到达受保护空间的地方”继续进行，聚集活动室内最多300人、室外最多30人。若21日夜间或22日清晨防御指南有任何更新，军方将及时发布通知。

根据以军21日下午发表的声明，过去一天以色列北部加利利湖地区、采法特市以及以色列占领的戈兰高地拉响警报，约90枚火箭弹从黎巴嫩射向以色列境内。

以色列20日对黎巴嫩首都贝鲁特南郊发动导弹“定点打击”，造成包括至少两名真主党高级军事指挥官在内的37人死亡。

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