基塞伊·佐尔坦

近年来，中国新能源产业快速发展，为全球能源转型提供重要动力。中国电动汽车在设计理念、用户体验等方面拥有竞争优势，得到消费者认可。中国新能源产业快速发展，受益于“中国智造”的强大支持，是中国新质生产力发展的具体体现。

中国大力提升科技创新水平，取得显著成效。在世界经济版图中，中国已转变为全球科技创新的重要策源地和世界经济增长的重要动力源，而不仅仅是出口传统的小商品、家电、日用品等。各国消费者发现，中国企业生产的许多高科技产品品质一流，具有价格优势、服务优势，电动汽车即是突出例子。

中国电动汽车进入欧洲市场，有利于促进良性竞争。这不仅对欧洲消费者有利，也有助于加快电动汽车在欧洲的普及。来自中国同行的竞争合作，激励欧洲汽车制造商投入更多资源进行研发，有助于提升这些企业的竞争力。

所谓中国新能源产业“产能过剩”是一个伪命题。事实上，随着全球新能源市场不断扩大，新能源产品供给存在巨大缺口。许多发展中国家都是中国新能源产品的潜在市场，这些国家对中国优质新能源产品需求旺盛。

对从中国进口的电动汽车加征关税是不公平的。中国电动汽车竞争优势并非来自补贴。实际上，欧盟自身正在为欧洲电动汽车电池生产提供补贴，许多欧盟成员国也是如此，更不必说美国通过实施《通胀削减法案》为电动汽车行业提供巨额补贴。在贸易问题上，各方都必须遵守世贸组织规则，坚持客观、公正、非歧视、透明原则。一些西方政客以“反补贴”为借口，推动对中国电动汽车加征关税，这种做法不利于能源转型。正确的选择应是在能源转型上投入更多资源，提高创新能力，打造竞争优势，而不是打压竞争对手，限制良性竞争。

匈牙利是东西方互联互通的有力推动者，也是共建“一带一路”的积极参与者。匈牙利同中国在新能源等领域的互利合作，为匈牙利提供了大量就业岗位，促进了匈牙利经济增长，也有助于匈中两国加强人文交流，促进民心相通。

中国是世界经济增长的重要引擎。“中国智造”有望发挥更大潜能，持续为世界提供优质产品，助力各国绿色发展。中国以实惠价格向世界提供高品质新能源产品，这对世界是利好消息。各方应欢迎中国新能源产业发展，与中国加强互利合作，开展良性竞争，共同推动全球能源转型，应对气候变化。

（作者为匈牙利萨佐德韦格研究所政治分析中心主任）

《 人民日报 》（ 2024年09月22日 04 版）

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