本报记者 李安琪

发展承载着人民对美好生活的向往，是发展中国家的第一要务，也是人类社会永恒主题。2021年9月21日，习近平主席在第七十六届联合国大会一般性辩论上郑重提出全球发展倡议，为破解全球发展难题贡献中国智慧和力量。3年来，全球发展倡议的合作机制不断健全，合作成果日益丰硕，一个个互利共赢的故事接续书写，一段段跨越山海的情谊不断延续。

回答时代之问 引领全球发展

当今世界正值百年未有之大变局，全球发展事业进入关键期，发展中国家实现联合国2030年可持续发展目标面临严峻挑战。全球发展倡议坚持发展优先，坚持以人民为中心，坚持普惠包容，坚持创新驱动，坚持人与自然和谐共生，坚持行动导向，是对全球发展合作的“再动员”，是对以人民为中心这一核心人权理念的“再确认”，为缩小南北鸿沟、破解发展不平衡问题提出了“路线图”，也为推进联合国2030年可持续发展议程提供了“加速器”。

3年来，全球发展倡议的“朋友圈”越来越大，得到100多个国家及包括联合国在内的多个国际组织支持和参与，加入“全球发展倡议之友小组”的国家超过80个。70多个国家、地区和国际组织合力组建全球发展促进中心网络，40多个国家和国际机构同中方签署合作谅解备忘录，全球发展倡议推进工作组在联合国成立，中国—非洲（埃塞俄比亚）—联合国（工业发展组织）三方合作示范中心揭牌成立……全球发展倡议合作不断走深走实，得到国际社会广泛赞誉和积极参与。

古巴国家主席迪亚斯—卡内尔说，中国积极开展国际合作，推动了联合国2030年可持续发展议程的落实。全球发展倡议带来了更符合全球南方利益和诉求的可持续发展合作新模式。

9月4日至6日，2024年中非合作论坛北京峰会召开。来自中国和53个非洲国家的国家元首、政府首脑、代表团团长和非洲联盟委员会主席一致同意，发布《中非关于在全球发展倡议框架内深化合作的联合声明》。各方认为，习近平主席提出的全球发展倡议，同联合国2030年可持续发展议程、非盟《2063年议程》及非洲各国发展战略高度契合，为促进全球共同发展注入强劲动力。各方愿在全球发展倡议框架内加强战略协同，深化发展合作，共筑新时代全天候中非命运共同体。

非盟委员会主席法基表示：“习近平主席提出的共建‘一带一路’、全球发展倡议等系列重大倡议，致力于让各国人民共享和平和发展机遇，这对于全球南方国家加强团结合作、推动全球治理体系更加公正合理至关重要。”

机制不断健全 成果日益丰硕

全球发展倡议源自中国，机会和成果属于世界。全球发展倡议提出以来，中方以实际行动丰富发展融资渠道，创新发展合作模式，加强发展能力建设，拓展发展伙伴网络，与各方协调行动，久久为功，形成推动可持续发展的蓬勃力量。

2022年6月举行的全球发展高层对话会，标志着全球发展倡议开始落地生根。对话会上，中方宣布了落实全球发展倡议的重要举措，包括创设“全球发展和南南合作基金”、加大对中国—联合国和平与发展基金的投入、成立全球发展促进中心、发布《全球发展报告》、建立全球发展知识网络等。对话会还发布了一份包含32项举措的成果清单，包括成立全球减贫与发展伙伴联盟、发起“促进粮食生产专项行动”、建立国际疫苗创新与研发合作联盟、推动建立全球清洁能源合作伙伴关系、建立全球森林可持续管理网络、举办全球发展国际论坛以及向发展中国家提供10万研修研讨名额等。

升级“全球发展和南南合作基金”并进一步增资，创新建立吸引超1000个项目的全球发展项目库，同20多个国际组织在60多个国家实施140多个三方合作项目；设立全球发展促进中心创新培训基地，为广大发展中国家民众提供培训机会；打造“中国援外培训学员之家”“全球发展青年领袖之家”，为发展中国家举办1000多期能力建设项目，培训各类人才4万多名……中方同合作伙伴携手加快推进倡议合作落地落实，不断增强全球发展动能。

联合国工业发展组织驻华首席代表康博思表示，全球发展倡议在调动资源、建立合作机制和推动务实合作领域取得了坚实成绩，展现了中国为全球共同繁荣作出贡献的决心与能力。

国际组织南方中心执行主任科雷亚表示，全球发展倡议与发展中国家的优先事项保持一致，强调可持续发展目标，为发展中国家提供更有力、更有针对性的支持。

今年1月，中国援建的安哥拉职业技能培训中心项目正式启用，安哥拉公共管理、就业和社会保障部长特雷莎·迪亚斯认为该中心的启用“填补安哥拉高端技术领域空白，为相关产业发展创造条件”；今年3月，中国政府援吉尔吉斯斯坦灌溉系统改造项目一标段成功交接，“友谊渠”引来“幸福水”，为吉新增2000多公顷灌溉面积，改善4000余公顷土地的灌溉供水效率，助力吉应对干旱问题，切实造福当地民众……

在全球发展倡议框架下，中国与各方共同努力，携手前行，为无数个体和家庭创造了切实的福祉，为许多国家带来了发展的希望。

凝聚发展共识 携手共赢之路

在发展繁荣的道路上，一个国家都不能少，一个人都不能掉队，这是全球发展倡议的愿景，也是联合国倡导的目标。各方呼吁，国际社会要把发展置于国际议程中心位置并展示政治诚意，优先支持解决发展中国家、特别是非洲最不发达国家实现可持续发展面临的困难和挑战。

2023年8月，习近平主席在南非约翰内斯堡举行的“金砖+”领导人对话会上指出：“中国始终同发展中国家同呼吸、共命运，过去是、现在是、将来也永远是发展中国家的一员！我提出全球发展倡议，就是为了让全世界聚焦发展，为落实可持续发展议程提供助力。”中方在会上宣布，下阶段，中国将同非洲国家开展更多合作，支持非洲增强自主发展能力。这包括提供卫星测绘成套数据产品；实施“智慧海关”合作伙伴计划；协同联合国教科文组织开展“全球发展倡议助力非洲未来”行动，积极支持非洲实现可持续发展。

今年4月，北京大学南南合作与发展学院50余名中外师生赴相关机构实地参访，深度调研中国职业教育培养体系、职业课程设置等。埃塞俄比亚贸易和工业部前国务部长、南南学院2024届博士毕业生特卡·恩特哈布表示：“职业人才培养对相关产业发展具有重要意义，中国有很多经验值得我们学习。”

今年5月，来自9个非洲国家和国际组织的30名官员走访陕西榆林小壕兔光伏项目，观摩了解当地光伏治沙经验。埃及环境部项目官员穆罕默德·阿布巴克尔表示：“在共建‘一带一路’框架下，不少中国企业和专家来到非洲，针对不同国家的荒漠化问题提出相应方案，中国经验、中国智慧助力非洲生态环境治理不断向前推进。”

中方认为，各国国情不同、发展阶段各异，既要共享发展经验，推进国际发展合作，又要立足本国实际，走出符合各自特色的发展道路。全球发展倡议同各国加强发展战略对接，积极推动全球、区域、国别发展合作，实现联动发展。

伊拉克共产党总书记拉伊德·法赫米感慨：“中国的发展经验向世界证明，机遇不会因分享而减少，合作共赢才是发展之道。”第七十八届联大主席丹尼斯·弗朗西斯表示，全球发展倡议目标与联合国2030年可持续发展议程一致，具有造福世界各国的巨大潜力。倡议所倡导的愿景是真正的多边主义精神的体现，将为所有人建设一个更加公平和可持续的世界。

当前，中国正以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。中方将着眼全球发展的长远目标，立足各国人民实际需要，以中国式现代化的宝贵经验，重聚发展共识，前置发展议程，培育发展动能，推动构建全球发展共同体。今年第七十九届联合国大会一般性辩论期间将举行“全球发展倡议支持全球南方——中国在行动”主题发布活动，中方将同各方共商发展合作大计，汇聚支持全球南方发展振兴的力量。

凡益之道，与时偕行。未来，中方将同各方深化全球发展倡议合作，继续分享中国式现代化的发展机遇，加快落实联合国2030年可持续发展议程，推动共同发展，共创普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的发展格局，携手开创人类更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2024年09月22日 04 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)