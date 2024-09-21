新华社北京9月21日电 美国特勤局20日发布一份初步报告，细述内部调查所发现的美国前总统唐纳德·特朗普7月遭遇“未遂刺杀”事件中的安保失败，包括事先安排和执行过程中诸多方面。特勤局代理局长罗纳德·罗说，这一事件是特勤局的“失败”，特勤局将吸取教训，避免重蹈覆辙。

今年7月13日，特朗普在宾夕法尼亚州巴特勒市举行的竞选集会上遭遇未遂刺杀。20岁男子托马斯·马修·克鲁克斯从距离特朗普不到150米的一座建筑屋顶开枪，致特朗普右耳受伤，现场观众一死两伤，克鲁克斯被特勤局人员当场击毙。时任特勤局局长金伯莉·奇特尔承认，这是特勤局安保工作“数十年来最重大失败”。奇特尔“承担全部责任”，已引咎辞职。

这张视频截图显示，7月13日，美国前总统特朗普在宾夕法尼亚州巴特勒市的竞选集会现场被护送离开。新华社发

美国国会、特勤局及其所属国土安全部等均就上述未遂刺杀事件展开调查。特勤局职业责任办公室20日发布一份长5页的初步调查报告，全面报告的公布预计还需要一段时间。

美联社称特勤局20日发布的报告为该机构迄今就此次未遂刺杀事件所作最为正式的“错误汇总”。报告分五方面予以说明，其中包括不少特勤局安保的基本原则问题。

首先，在特勤局的指挥管控与州、地方执法部门协作方面，存在大量问题。

报告说，特勤局是受保护场所安保方案的最终责任方，确保州和地方执法人员明确特勤局的行动要求与作用对于任务的成功至关重要。特勤局先遣人员有责任确保州和地方相关执法部门的支持符合特勤局的要求与原则。这一点在7月13日的安保工作上失败了。经问询发现，特勤局和州、地方执法人员在对安保方案组成部分的理解和预期上存在差异。

协助安保的州和地方执法人员还反映存在沟通问题，包括不少人不知道现场有两处独立的通信中心。这造成他们错以为特勤局能直接接收他们发送的无线电信息。

这张视频截图显示，7月13日，美国前总统特朗普在宾夕法尼亚州巴特勒市的竞选集会现场被护送离开。新华社发

在执行7月13日的安保工作上，一个地方警察部门要求另一地方部门提供战术支援，特勤局方面本应掌握相关情况并做好沟通。而实际情况是，一支当地战术支援小队部署在枪手开枪的建筑二楼，却在集会开始前都没有和特勤局人员通过气。虽然有人过问这支支援小队的狙击手站位是否足够有效，但“没有下文”，也没人和特勤局先遣人员谈过让他们部署到屋顶。

其次，在对保护对象暴露于危险的评估和后续应对上，特勤局一开始就不满意特朗普竞选团队选择的场所，认为这对安保工作构成“挑战”。然而，特朗普竞选团队看重这处露天场所能容纳更多特朗普的支持者。报告指出，虽然特勤局先遣人员和安保方案监督人员均意识到露天场所所致安全风险，但未采取措施切实解决。枪手开枪的建筑处于为特朗普划定的“安全边界”外，特勤局人员对关联这一建筑的诸多安保细节都不掌握。

第三，现场通信安排存在问题，包括安保人员未能快速传递可疑人员信息，部分关键信息通过移动电话片段化传输、而非通过特勤局无线电通信网络。

第四，专业设备方面，负责应对无人飞行器威胁的特勤局先遣人员遇到了技术问题。报告写道，如果这部分运转正常，或能率先发现克鲁克斯，他7月13日早些时候在特朗普集会地附近放飞了遥控飞行器。

特勤局报告最后提及“行动节奏”，认为紧张的竞选日程与活动安排等诸多因素造成特勤局人员执行任务时承受压力，影响执行效果。

特勤局代理局长罗纳德·罗说：“重要的是我们自身为7月13日的失败承担责任并吸取教训、不再出现这类任务失败。”（陈立希）

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