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第三届南非国际工业展开幕 

2024年09月21日16:27 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡9月21日电（刘畅） 19日，第三届南非国际工业展（SAIIE）暨中国（南非）国际贸易展览会在约翰内斯堡桑顿会议中心盛大开幕，为期三天的展会汇聚了超过200家顶尖中国制造商与南部非洲国家的政府部门及商协会代表，共同搭建起促进经贸合作与技术交流的国际平台。

19日，第三届南非国际工业展暨中国（南非）国际贸易展览会在约翰内斯堡桑顿会议中心盛大开幕。主办方供图

19日，第三届南非国际工业展暨中国（南非）国际贸易展览会在约翰内斯堡桑顿会议中心盛大开幕。主办方供图

本次展会以“携手发展工业”为主题，紧密围绕技术进步、“一带一路”倡议对接、2024年中非合作论坛峰会成果落实及乡镇经济振兴等核心议题，全面展示了数控机床、汽车零部件、现代农业机械、高端工业设备及配件、先进电力设备、可再生能源解决方案及优质建筑建材等领域的最新成果与前沿技术。展会不仅为南非企业与中国参展商搭建起长期合作的桥梁，更为南非乡镇经济与国际制造商、供应商之间开辟了新的合作路径，有力推动了双边贸易与区域经济的繁荣发展。

客商现场注册参观展会。主办方供图

客商现场注册参观展会。主办方供图

预计本届展会将吸引超过30,000名来自南非和南部非洲各国的专业客商参与，预计成交额将突破1.2亿美元，进一步彰显了中非经贸合作的巨大潜力和广阔前景。

展会现场。主办方供图

展会现场。主办方供图

特别值得一提的是，9月20日，中国国际贸易促进委员会济南市分会在展会现场举办“2024对话泉城·南非(约翰内斯堡)-中国(济南)经贸合作交流会”，旨在通过高效精准的商务对接活动，加速展会期间的合作进程，为参会者创造更多合作契机。

2024年中非合作论坛峰会9月4日至9月6日在北京隆重举行，取得丰硕成果。此次南非国际工业展（SAIIE）暨中国（南非）国际贸易展览会的成功举办，正是对峰会主题“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”的直接响应，为经济增长、技术交流和工业进步创造了新的机遇。“本次展会将汇聚工业创新和国际贸易合作的精华，推动业务增长，促进技术进步、双边投资，深化合作伙伴关系，进一步提高就业，确保中非合作的长期繁荣。”南非金桥国际展览首席执行官法文岩先生说。

随着展会的深入进行，期待更多务实合作成果涌现，为中非乃至全球的工业发展与合作注入更加强劲的动力。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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