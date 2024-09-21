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旧雨新知齐聚，共同推动“旧金山愿景”变为实景 

驻旧金山总领馆举行庆祝中华人民共和国成立75周年招待会

2024年09月21日11:28 | 来源：人民网-国际频道
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人民网旧金山9月20日电（记者邓圩）当地时间9月19日晚，驻旧金山总领馆举行国庆招待会，隆重庆祝中华人民共和国成立75周年。驻旧金山总领事张建敏发表致辞，加州州长纽森、旧金山市市长布里德发来贺信，加州财务长马世云、国务院领团办旧金山办公室主任Choi、旧金山市前市长威利·布朗、旧金山市长幕僚长埃尔斯·本德等领区各界嘉宾约500人出席。

中国驻旧金山总领事张建敏致辞。人民网实习生 李鑫江摄

中国驻旧金山总领事张建敏致辞。人民网实习生 李鑫江摄

张建敏在致辞中回顾新中国成立75年来的伟大成就并重点介绍二十届三中全会精神，总结中美建交45年历史经验，呼吁各界携手促进人文交流、加强地方交往、增进青年友好，为中美关系增添更多活力、开创美好未来，推动“旧金山愿景”变为实景。

加州财长马世云发表致辞并与总领事张建敏合影。人民网实习生 李鑫江摄

加州财长马世云发表致辞并与总领事张建敏合影。人民网实习生 李鑫江摄

在招待会上，参会嘉宾、阿拉米达县县长戴夫·霍华德告诉人民网记者，中美关系的未来在于人与人之间的交流，包括两国学生，商人之间的交流。他表示，自己已经去过中国15次，每次都对中国印象深刻。戴夫鼓励大家去中国亲身体验：“因为只有亲自去过，才能真正了解中国。”来自国际姐妹城市协会的嘉宾、协会前董事会主席比尔·博鲁姆对中国基础建设十分赞赏，他向人民网记者分享了自己多次访问中国的经历，他认为美国城市可以从中国城市中学习制定宏伟的规划和愿景。

纽森州长、布里德市长、马世云财务长、布朗前市长等高度评价加州同中国合作交往成果，强调保持地方交往重要性，祝愿中美关系稳定发展。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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