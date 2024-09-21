新华社联合国9月20日电（记者潘云召）中国常驻联合国副代表耿爽20日在安理会叙利亚政治人道问题公开会上发言说，必须停止对叙利亚主权和领土完整的侵犯。

耿爽说，“叙人主导、叙人所有”的政治进程是解决叙利亚问题的唯一出路。中方支持联合国秘书长叙利亚问题特使裴凯儒按照这一原则继续做各方工作，也期待现有各项对话机制能相互协作，在同叙利亚政府沟通协商的基础上，为政治解决提供助力。恐怖主义是叙利亚政治进程的长期威胁。中方谴责叙境内近期发生的一系列恐怖袭击，支持叙政府加大反恐力度，呼吁国际社会以零容忍的态度合力打击恐怖势力。

耿爽表示，本轮巴以冲突爆发以来，以色列持续对叙境内多地发动空袭，中方对此深表关切。中方呼吁有关各方保持最大克制，为维护包括叙利亚在内的地区国家稳定做出切实努力。中方敦促以色列停止袭击叙利亚，敦促外国军队结束在叙非法军事存在。在主权和领土完整问题上，不能有双重标准。

耿爽强调，中方在叙利亚人道问题上的立场是一贯的。中方敦促有关方面积极配合，推动跨线救援取得进展。当前，联合国对叙人道供资严重不足，阻碍早期恢复项目顺利实施，各捐助方应切实兑现承诺。单边制裁严重削弱了叙利亚经济恢复和社会发展能力，是阻碍叙利亚人道局势改善的最大障碍，应予立即解除。

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