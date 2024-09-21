9月20日，中欧班列（西安）跨里海国际运输走廊发车仪式在西安浐灞国际港举行，标志着西安参与跨里海国际运输走廊建设迈出了新的步伐。

当天，一列横跨里海、黑海的中欧班列（西安）缓缓驶出西安国际港站。班列满载汽车配件、家具家电、太阳能光伏产品等货品，将由霍尔果斯口岸出境，经哈萨克斯坦、阿塞拜疆、格鲁吉亚、保加利亚、塞尔维亚、匈牙利、斯洛伐克、捷克最终到达德国曼海姆，全程1.13万公里。

“今天的班列，是跨里海15个成员单位首次在中国组织的联合发车仪式，具有非常重要的意义。”西安自贸港建设运营有限公司总经理袁小军介绍，自2022年4月首开跨里海和黑海班列以来，西安跨里海班列已进入高速发展阶段，由过去的“每7天1列”提升至现在的“每周6—7列”，目前已累计开行150列、运输货物13.7万吨，成为中国开行跨里海班列的“主力军”。

“随着班列的发车，我们不仅仅是扩大了铁路网络，同时还加强了彼此之间的联系。”阿塞拜疆国家铁路公司副董事长武萨尔·阿斯兰诺夫说，将继续支持共建“一带一路”倡议，推动中国和欧洲之间的货物班列的开行。（记者付瑞霞）

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