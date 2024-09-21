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韩国检方寻求判处李在明两年监禁

2024年09月21日09:20 | 来源：新华社
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新华社北京9月20日电 韩国检方20日寻求法院判处最大在野党共同民主党党首李在明两年监禁，理由是他在上届总统竞选期间发布虚假信息，违反选举法。如果法院宣判其罪名成立并采纳这一量刑，李在明将无法参加下届总统选举。

1月10日，韩国最大在野党党首李在明从首尔大学医院出院时发表讲话。新华社发（全休相摄）

1月10日，韩国最大在野党党首李在明从首尔大学医院出院时发表讲话。新华社发（全休相摄）

李在明于2022年3月参加韩国总统选举，以微弱差距败给国民力量党候选人尹锡悦。同年9月，检方指控李在明在竞选期间发布虚假信息、谎称不认识牵涉一起地产腐败案的关键人物，因而违反《公职选举法》。他还被指就另一个房地产开发项目发布不实言论。

检方20日称李在明“为当选总统多次向公众撒谎”，寻求法院判处他两年监禁。韩国媒体报道说，李在明被视为角逐2027年韩国总统选举的热门人选，如果罪名成立，他将自动失去国会议员席位，且5年内不得参选公职。

李在明一直坚决否认所受指控，指责尹锡悦政府试图“清除政治对手”。他20日再次指责检方“捏造罪名”，表示相信法院将作出公正裁决。

包括本案在内，李在明因涉嫌违反选举法和贪腐等罪名共牵涉7起案件。预计法院下月宣判。（张旌）

(责编：曹欣悦、崔越)

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