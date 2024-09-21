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2024新西兰-中国商品博览会在奥克兰开幕

2024年09月21日09:17 | 来源：新华网
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　　新华社新西兰奥克兰9月20日电（记者卢怀谦　陈正安）2024新西兰-中国商品博览会20日在新西兰奥克兰开幕，旨在展示两国优质商品，促进双边贸易往来。

　　新西兰贸易部长托德·麦克莱在视频致辞中强调，中国是新西兰最重要贸易伙伴之一，也是新西兰最大出口市场。新西兰将继续寻求改善两国间的营商环境，为出口商敞开大门，减少贸易壁垒。

　　中国驻新西兰大使王小龙在开幕致辞中表示，在双方共同努力下，中新经贸合作取得长足发展，双方互为重要贸易伙伴，中国已连续十多年成为新西兰最大贸易伙伴、出口市场和进口来源地。中新双边贸易保持较高水平，为新西兰经济发展提供助力和支撑。

　　新西兰艺术、文化与遗产部长保罗·戈德史密斯指出，创意与文化产业的双边贸易潜力正在不断增长，本次展会将促进两国在这些领域的合作。

　　在本次博览会的文创展区，奥克兰中国文化中心带来了博物馆文创品牌“国博衍艺”的200多件文创产品，吸引不少新西兰观众驻足并参与互动。

　　此次博览会为期三天，上百家参展企业和机构涵盖了制造业、家居产品、农业、食品饮料、绿色新能源、旅游、物流、媒体及创意产业等多个领域。博览会由中国商务部外贸发展事务局，中国国际商会秘书局以及广东省贸促会共同主办。

(责编：曹欣悦、崔越)

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