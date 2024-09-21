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黎巴嫩真主党证实其高级指挥官死于以军袭击

2024年09月21日07:42 | 来源：新华网
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　　新华社贝鲁特9月21日电（记者程帅朋 谢昊）黎巴嫩真主党20日夜间证实，其高级军事指挥官易卜拉欣·阿基勒在当天以色列对黎首都贝鲁特南郊的袭击中身亡。

　　真主党在声明中说阿基勒是重要的领导人。但声明中没有阿基勒遇袭身亡的更多细节。

　　据黎巴嫩国家通讯社报道，位于贝鲁特南郊贾穆斯地区的一处建筑20日下午遭以色列4枚导弹袭击。黎公共卫生部发布的最新数据显示，袭击已造成14人死亡。

　　以色列国防军20日晚宣布，以战机当天对贝鲁特实施“定点打击”，打死黎巴嫩真主党精锐部队拉德万部队高级指挥官阿基勒以及该部队其他几名指挥官。以军发言人哈加里发表声明说，“阿基勒等拉德万部队指挥官是真主党袭击以色列北部的主谋”。

　　据黎巴嫩MTV电视台报道，阿基勒的遗体是和拉德万部队另外7名成员的遗体一起被发现的。

　　黎巴嫩总理米卡提20日在内阁会议上表示，以色列的袭击目标是人口稠密的住宅区，以色列不重视任何“人道主义、法律或道义考量”。他呼吁国际社会向以色列施加压力。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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