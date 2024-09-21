陈明健

阿鲁沙是坦桑尼亚北部城市，这里的居民曾长期缺少清洁饮用水，很多人要步行数公里到附近的河流或水井排队取水，取回来的水需沉淀后才能使用。中国企业用3年时间建设阿鲁沙新供水系统，极大改善了当地40万人的用水短缺问题，阿鲁沙居民只需打开水龙头便能用上净水。水龙头里流淌的不仅是清水，也是中坦两国人民的真挚情谊。

中非传统友谊源远流长，双方开启外交关系60多年来，在反帝反殖斗争中并肩战斗，在发展振兴道路上守望相助，在国际风云变幻中坚守道义。中非合作论坛成立以来，中非关系完成了“新型伙伴关系”“新型战略伙伴关系”“全面战略合作伙伴关系”三级跨越。在2024年中非合作论坛北京峰会上，习近平主席宣布将中非关系整体定位提升至新时代全天候中非命运共同体。中非务实合作硕果累累，中国连续15年保持非洲最大贸易伙伴国地位，中国对非洲合作始终秉持真实亲诚理念和正确义利观，出发点始终是中非双方人民的根本利益，主线底色始终是真诚平等、互利共赢、公道正义、开放包容，致力以中国发展带动非洲发展，以中国式现代化促进非洲现代化。

中坦合作长期走在中非合作的前列，坦桑尼亚一直是中非合作论坛的参与者、推动者和受益者。中国连续8年保持坦桑尼亚最大贸易伙伴国地位。坦桑尼亚土地资源丰富，农业人口众多，我曾推动坦鲁伏马等省妇女在中方农业专家指导下种植大豆。2023年，坦桑尼亚对华出口大豆总量跃升至6.9万吨，同比增长了285%。中国是坦桑尼亚第一大外资来源国和最大的工程承包方。中坦基巴哈工业园、东非商贸物流中心等大型投资项目顺利落地，推动了当地工业化进程，并为当地民众提供了众多就业岗位。马古富力大桥项目建成后，维多利亚湖两岸通勤时间将从两个多小时缩短至5分钟；尼雷尔水电站项目以可再生能源填补坦桑尼亚电力缺口……这些是中坦在中非合作论坛和共建“一带一路”框架下开展互利合作的缩影，更是双方携手构建高水平命运共同体的生动实践。

中国共产党二十届三中全会胜利召开，对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出战略部署，将为包括非洲国家在内的世界各国带来更多机遇。2024年中非合作论坛北京峰会成功召开，擘画中非关系发展新蓝图，谱写全球南方团结合作新篇章。中方愿同坦方一道，全面推进和深化中坦全面战略合作伙伴关系，将中坦关系打造成中非关系和全球南方合作的样板，为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

（作者为中国驻坦桑尼亚大使）

《 人民日报 》（ 2024年09月21日 03 版）

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