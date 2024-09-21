发展是人类社会的永恒主题。共享发展是建设美好世界的重要路径。

初秋的北京，进入“中非时间”，点亮“南方时刻”。中非合作论坛北京峰会期间，5天里近50场双多边活动，习近平主席同非洲伙伴共襄盛举。在双边会谈中，在联合声明里，在峰会致辞中，“发展”主题贯穿始终，“支持全球发展倡议”“愿共同落实全球发展倡议”成为高频语汇，唱响携手同行、共同发展的时代强音。

2021年9月21日，习近平主席在第七十六届联合国大会一般性辩论上提出全球发展倡议，以凝聚发展共识，推进共同发展，助力加快落实联合国2030年可持续发展议程。这一重要倡议成为新时代中国向国际社会提供的又一重要公共产品，是构建人类命运共同体理念在全球发展领域的重要实践。

全球发展倡议提出以来，理念内涵不断丰富，落实机制不断健全，推进路径更加清晰，务实合作逐步落地，推动国际社会聚焦发展问题，培育面向未来的高质量发展动能，为全球南方国家弥合发展鸿沟、共建美好世界提供中国方案。

聚焦发展 发出时代强音

“瓦努阿图已经成为这一伟大倡议的真正受益者。”瓦努阿图总理萨尔维今年7月在全球共享发展行动论坛第二届高级别会议开幕式上说。他认为，今年年初瓦努阿图正式加入“全球发展倡议之友小组”，堪称“瓦中合作史上又一个里程碑”。

此次会议期间，中国－非洲（埃塞俄比亚）－联合国（工业发展组织）合作示范中心正式成立，是中方与非洲及联合国机构共同实施的三方合作旗舰项目。联合国工业发展组织总干事穆勒说，示范中心聚焦工业化、农业现代化、人才培养三大重点领域，对于分享中国发展经验、推广中方先进技术、吸引多方资源投入具有重要意义。

“国际社会要以天下之利为利、以人民之心为心，推动发展问题重回国际议程的核心。”2023年8月，习近平主席在“金砖+”领导人对话会上发表讲话，再次呼吁国际社会共谋发展。

坚持发展优先，构建更加平等均衡的全球发展伙伴关系，全球发展倡议契合时代需求，提供重要理念引领，有效凝聚国际发展共识。

2024年8月10日，菲基尔特·加布雷在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴名为“绿色金子”的竹藤工作室里加工竹制产品。新华社发（迈克尔·特韦尔德 摄）

在全球发展倡议“六个坚持”理念原则中，“发展优先”被列在首位。正是因为持之以恒、旗帜鲜明地倡导发展，全球发展倡议深入人心，得到国际社会广泛认同和积极响应。中国在联合国发起成立的“全球发展倡议之友小组”已有80多个国家加入；70多个国家、地区和国际组织合力组建全球发展促进中心网络；中国同多方合作伙伴签署落实合作文件，支持大量发展项目落地。

联合国开发计划署驻华代表白雅婷说，全球发展倡议以全球协作需求为驱动，以国际经验和最佳实践的双向交流为基础，是推动实现可持续发展目标的重要工具。

“作为最大的发展中国家，中国始终将自身发展置于人类发展的坐标系，以自身发展为世界发展创造新机遇。”2023年7月，习近平主席向全球共享发展行动论坛首届高级别会议致贺信，重申中国持续推进全球发展倡议走深走实的决心。

中国既是全球发展倡议的首倡方，也是倡议落实的行动派。坚持行动导向，中国以自身现代化进程中积累的发展经验，以务实行动，回应不同国家和地区的具体发展需求，全球发展倡议的实施路线图愈加明晰。

这是2022年7月11日，在尼泊尔加德满都，学生在微笑儿童项目启动仪式后就餐。由“全球发展和南南合作基金”支持的微笑儿童项目启动仪式当日在尼泊尔首都加德满都一所中学举行，项目惠及3600名尼泊尔学生。新华社记者 易爱军 摄

在倡议框架下，中方升级“全球发展和南南合作基金”并增资至40亿美元，创立的全球发展项目库总数已超1000个，完成和正实施的项目达500多个。“不让任何一个国家、任何一个人掉队”，是联合国发展议程的努力目标，也是全球发展倡议的价值追求。向莫桑比克流离失所家庭发放应急物资，援助蒙古国展开棚户区改造，为尼泊尔儿童提供粮食救援，帮助埃及居民钻探深水井……从亚洲到非洲，从太平洋岛国到加勒比海岸，全球发展倡议正惠及越来越多民众。

埃及阿拉伯研究中心顾问阿布·贝克尔·迪卜说，全球发展倡议有助于推动各国合作构建更加公正和平衡的发展格局，保护更多人免受饥饿、贫困、战乱等冲击，“在当前世界局势下尤其具有重要意义”。

巴基斯坦议会可持续发展目标秘书处全球发展倡议小组顾问沙基尔·拉迈说，对广大发展中国家而言，“全球发展倡议正成为新的希望之路”。

面向未来 培育高质量发展动能

在古巴，中国援建的三个装机容量均达4兆瓦的太阳能光伏电站，在加勒比海的阳光照耀下熠熠生辉，造福了数万个家庭。“该项目对古巴的国民经济和人民具有重要意义。”古巴外贸外资部副部长里瓦斯深表感谢。

“没想到一次邂逅，改变了我们的人生，成就了我们的梦想。”斐济蘑菇种植者协会主席塞鲁瓦伊娅·卡布卡布，借助在中国援斐济菌草技术培训班学习的技术，带领当地妇女种植菌草菇，迈出脱贫致富第一步。

2024年8月13日，在卢旺达南方省胡耶区的中国援卢农业技术示范中心，菌草专家陈晓斌（右二）与当地农民一起制作菌种培养料。新华社记者 韩旭 摄

通过鲁班工坊向塔吉克斯坦青年传授技术，通过“以竹代塑”帮助埃塞俄比亚妇女创业谋生，为阿拉伯国家开设跨境电商研修班……全球发展倡议以一个个“小而美、惠民生”的务实合作项目，创造教育和就业机会，成就无数人的梦想；打造全球开放平台，聚焦减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、互联互通等八大重点领域，不断健全合作机制，筹措发展资源，对接各国和各地区发展战略，为众多国家的经济发展提供重要支撑。

2024年7月3日，在塔吉克斯坦首都杜尚别，鲁班工坊赴华留学生展示录取通知书。新华社记者 曹阳 摄

聚焦帮扶世界贫困和弱势群体，全球发展倡议积极行动，从提供粮食援助、为妇女儿童提供营养餐到派遣农业专家组、推动菌草技术在100多个国家落地生根，既授人以鱼，也授人以渔，不断增强民众的幸福感、获得感、安全感。

2024年2月28日，来自巴布亚新几内亚、汤加、库克群岛、萨摩亚、瑙鲁等国家的“太平洋岛国菌草技术培训班”学员在斐济布拉阿格鲁菌草技术示范基地合影。新华社发（中国援斐济菌草技术示范中心供图）

柬埔寨金边皇家大学国际问题与公共政策研究所研究员通孟戴维认为，全球发展倡议支持各国解决减贫、粮食和能源安全、医疗保健等关键问题，鼓励发展中国家在技术、农业和教育进步方面开展更多合作，“为共同进步、可持续包容发展、共享繁荣注入了新动能”。

在全球发展倡议框架下，越来越多兼顾经济发展和环保要求的基础设施合作项目，秉持人与自然和谐共生的理念，给当地生产生活方式带来质的改变，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。

比利时中国经贸委员会主席德威特接受新华社记者采访时表示，全球发展倡议内容不断丰富，成果有目共睹，在绿色能源、数字经济等领域发挥着越来越重要的作用。

2024年7月17日，在中国热带农业科学院三亚研究院内，二级研究员陈青（右）指导尼日利亚留学生格雷戈里开展木薯虫害绿色防控研究实验。新华社记者 张丽芸 摄

去年冬天，埃及二号卫星在中国酒泉卫星发射中心由长征二号丙运载火箭成功发射升空。埃及航天局项目管理经理海塞姆·麦德海特·阿卡亚激动地表示，卫星的成功发射不仅在中埃航天合作领域具有里程碑意义，而且将在农业、矿产勘查、城市规划等多个重要领域服务埃及“2030愿景”。

与联合国南南合作办公室等合作推出发展中国家青年跨境电商扶贫和可持续发展能力建设系列合作项目；开展“心苗计划”培养心血管专科医师；设立全球发展促进中心创新培训基地和全球发展青年领袖之家；向发展中国家提供10万个研修研讨名额……全球发展倡议坚持创新驱动，聚焦高质量可持续发展，培育和积蓄人才，助力广大发展中国家在现代化道路上加速奔跑。

土耳其亚太研究中心主任塞尔丘克·乔拉克奥卢表示，全球发展倡议结合了中国的实践和发展经验，旨在破解世界不同地区发展中国家在多个领域的具体问题，推动各国跟中国一样开启高质量发展的新征程。

激发活力 奏响全球南方和声

9月5日，北京人民大会堂，习近平主席在中非合作论坛北京峰会开幕式上发表主旨讲话时说，“中非共逐现代化之梦，必将掀起全球南方现代化热潮，谱写构建人类命运共同体的崭新篇章。”一席话毕，在场3200多名中外各界人士掌声雷动。

第二天，《全球南方和中非合作论坛峰会吸引全球媒体关注》《中非合作论坛：共同谱写全球南方合作新篇章》《“同路人才是真朋友”》等报道登上古巴、南非、柬埔寨等国媒体头条，再次向世界传递全球南方国家共同发展的强烈心声。

“中国追求的不是独善其身的现代化，愿同各国一道，实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化。”中国始终是推动全球南方发展振兴的中坚力量。

2024年8月14日，在卢旺达南方省胡耶区，水稻专家郑瑞金（左）在稻田里指导当地稻农进行秧苗移栽。新华社记者 韩旭 摄

中国已向160多个国家提供发展援助，同100多个国家和联合国等多个国际组织推进全球发展倡议合作。从改善民生到培养人才，从培育发展动能到分享发展经验，中国聚焦广大发展中国家面临的发展棘手难题，以中国式现代化发展经验和发展成果，为全球南方国家加快现代化进程提供动力。

肯尼亚国际关系问题专家卡文斯·阿德希尔说，全球发展倡议的八大重点优先领域“都反映了新兴经济体的发展愿望”。欧洲《现代外交》网站文章说，全球发展倡议体现了中国对发展中国家和新兴经济体的支持。

全球发展倡议强调更加开放、包容的合作理念，打造更加多元、更可持续的国际发展合作新模式，对南南合作和三方合作具有重要引领作用，以实实在在的合作成果促进全球南方国家共同繁荣。

2023年9月19日，当地员工在尼日利亚阿布贾的中国援尼日利亚农业技术示范中心展示秧苗。新华社记者 董江辉 摄

在南南合作中，中国从不附加任何政治条件，始终真心诚意帮助发展中国家提升自主发展能力，不断开拓合作新场域新方式。在三方合作中，中国－联合国粮农组织第三期南南合作信托基金正式启动，中方同瑞士在坦桑尼亚开展疟疾防控，同德国在尼日利亚开展农业合作。

马达加斯加总统拉乔利纳说，中国在促进南南合作方面发挥了重要作用。“通过携手合作，我们不仅能够加快自身发展，还能为建设一个更加公平、更加多极化的世界作出重要贡献。”

联合国经济、社会和文化权利委员会委员穆罕默德·伊兹丁·阿卜杜勒-穆奈姆说，全球发展倡议在致力于消除全球结构性不平等、促进各国共同发展方面产生了积极影响。

“作为发展中国家、‘全球南方’的一员，我们始终同其他发展中国家同呼吸、共命运，坚定维护发展中国家共同利益，推动增加新兴市场国家和发展中国家在全球事务中的代表性和发言权。”习近平主席的话语坚定有力。

2023年7月25日，莫桑比克马普托省皮科科村学校的孩子们站在装有中国援助的卫星电视接收天线的房屋前。新华社记者 董江辉 摄

从第一个明确表态支持非盟加入二十国集团，到推动“77国集团和中国”峰会通过《哈瓦那宣言》，呼吁提升发展中国家在全球决策机构中的代表性；从推动金砖机制、上合组织扩员，到不断完善中非合作论坛、中国－拉共体论坛、中阿合作论坛等多边合作框架，中国始终致力于发展多边框架，增强发展中国家在国际事务中的话语权。

坦桑尼亚《卫报》国际版主编本杰明·姆加纳说，全球发展倡议使全球南方国家在全球治理中的代表性和发言权明显提升，特别是在应对气候变化、能源安全和数字经济等全球性问题上。

古巴国际政策研究中心中国问题专家爱德华多·雷加拉多表示，全球发展倡议“推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展”。

这是一个充满挑战的时代，也是一个充满希望的时代。全球发展倡议着眼世界发展大势，是中方为凝聚发展共识，培育全球发展新动能，推动构建团结、平等、均衡、普惠的全球发展伙伴关系而提出的中国方案。沿着倡议指明的方向，坚定信心，起而行之，必将奏响全球共同发展的乐章，推动人类发展的巨轮驶向更加光明的未来。

文字记者：乔继红、张代蕾、邓茜

海报设计：李梦帆

统筹：孙浩、张远、王雅晨、徐超、张岩、方思贤、肖磊涛

(责编：袁勃、赵欣悦)