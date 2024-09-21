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中铁二十局安哥拉国际公司中安员工共度中秋佳节——

“在非洲过中秋亦是团圆”

赵陇刚
2024年09月21日03:48 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　中安员工共同品尝月饼。
　　中铁二十局安哥拉国际公司供图

　　“muito bom（非常棒）”，我刚一回头，就看到了事业部新招的工程师多明古向我竖起大拇指。他嘴里边嚼着月饼，边说着称赞的话语，脸上露出满足的微笑。

　　相比于其他安哥拉员工，多明古算是生面孔。他之前是一名设计师，最近才加入中铁二十局安哥拉国际公司比耶事业部的大家庭，成为一名工程师。这是他第一次和同事一起过中国传统佳节——中秋节。节日前夕，事业部邀请当地员工一起聚餐，给他们讲述中秋节的来历，共同品尝中国美食，感受中国传统佳节的魅力。

　　“这是我第一次吃到这么美味的食物，请问它叫什么名字？”吃完一块月饼，多明古好奇地问我。“这叫月饼，是中国人在中秋节时会吃的食物。圆形代表团圆，外面一圈是面粉做的，里面包的馅儿有很多种，你吃的这个是五仁味的。”听了我的介绍，他似懂非懂地点点头。

　　中秋佳节是中国人心中无比重要的节日，寄托着所有海外同胞的乡愁。安哥拉当地的节日氛围不如国内浓，但每一位海外游子的思乡之情溢于言表。为缓解大家的思乡之情，营造温馨的节日气氛，公司领导高度重视，精心组织了羽毛球、拔河、套圈等各类文娱活动，丰富海外员工的节日生活。中安全员参与其中，好不热闹。

　　为了能让当地员工感受到中国传统文化的魅力，加强文化交流，公司采购了不同种类的月饼，分发给当地员工品尝，于是便有了开头的一幕。听着他们品尝月饼后发出的声声“muito bom”称赞，每位中方员工的心中都由衷地涌起一股暖流。

　　海上生明月，天涯共此时。虽然与家人相隔万里，但看着一起坚守海外的同事，听着安籍员工的欢声笑语，大家都乐在其中。有中安同事做伴，在非洲过中秋亦是团圆。

　　（作者为中铁二十局安哥拉国际公司员工）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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