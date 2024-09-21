本报记者 彭训文 李嘉宝 林子涵

9月13日，第十一届北京香山论坛平行分组会议“新兴技术向善”现场。

本报记者 李嘉宝摄

恐怖主义、金融危机、气候变化、重大自然灾害、跨国犯罪……当今世界，这些非传统安全威胁日益成为全球性问题，引起世界人民的共同关注。各国如何协力应对风险挑战？怎样践行共商共建共享的全球治理观？在日前举行的第十一届北京香山论坛上，多国政要及专家学者围绕非传统安全领域风险挑战展开对话，共同探讨解决方案。

人类面临很多共同的非传统安全问题

当前，传统安全威胁和非传统安全威胁相互交织，国际社会经历多重安全风险挑战。在本届北京香山论坛上，新兴技术向善、和平利用外空、共同预防和打击恐怖主义、国际规则等话题引发热议。以团结促安全、以合作求共赢成为与会代表的广泛共识。

“人类命运安危与共，需要我们共建普遍安全的美好家园。”中国国防部长董军在论坛开幕式致辞中表示，当前许多安全问题超出了一国一域范畴，特别是气候变化、粮食安全、恐怖主义等非传统安全问题，潜滋暗长，破坏巨大，越来越成为全人类共同面临的最大威胁。在这个不可分割的安全共同体中，每个成员都享有维护自身安全的权利，也担负共同维护世界安全的责任，只有从理念和行动上坚持天下安宁、各国有责，充分尊重和保障每个国家的合理安全关切，才能真正建设一个免于恐惧、普遍安全的世界。

“中国有一句谚语，‘单丝不成线，独木不成林’，意思是一个人无法成事，一棵树无法成为树林，这句话强调了各国之间团结合作的重要性。”越南国防部长潘文江指出，当今国际形势动荡复杂，世界主要受到三个因素影响：一是科技创新飞跃发展，特别是数字化和人工智能技术发展迅猛；二是气候变化、自然灾害、资源枯竭、人口老龄化等世界性问题日益严峻；三是因战争冲突、地缘政治造成巨大损失。应对这些重大挑战，需要各国携手面对、彼此合作，特别是加强安全领域合作。

外交学院院长王帆认为，现在人类面临很多共同的非传统安全问题，如金融危机、全球变暖、恐怖主义、核扩散等，这些问题危害性很大。中国发布的《全球安全倡议概念文件》提出，坚持统筹维护传统领域和非传统领域安全，共同践行真正的多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，维护联合国权威及其在全球安全治理中的主要平台地位，“只有这样才能确保全球范围内所有国家都能平等地维护自身安全权益”。

“当今世界正在经历转型，人类要集中精力协作而不是冲突对抗，要共同努力而不是制造麻烦。”白俄罗斯国防部国际军事合作司处长尤亨·卢萨克举例说，上海合作组织是一个制定安全合作机制的国际平台，各成员国务实合作，共同打击恐怖主义、分裂主义和极端主义，不仅有助于维护本地区安全稳定，也有助于促进全球安全。

管控人工智能等新兴技术带来的风险

近年来，以深度学习为代表的新一代人工智能技术取得突破性进展，机器也可以有“思维”逐步成为现实。本届北京香山论坛高端访谈、分组会议设置专场，讨论人工智能安全、新兴技术如何向善等议题。与会专家围绕人工智能能否自主决策、是否可信，如何管控人工智能等新兴技术可能带来的风险等进行了深入讨论。

人工智能可信吗？对此，东京大学生产技术研究所特聘教授胡昂表示，人脑不可替代，“至少在短时间内人工智能难以取代人脑做决策”。

“人类技术人员都会犯错，何况机器？”在联合国教科文组织人工智能与数据科学促进社会发展教席、荷兰海牙应用科技大学数据科学教授兰普罗斯·斯特吉乌拉斯看来，人工智能是否能取代人脑自主决策，这是一个哲学问题，也是一个现实问题。他认为，当前对人工智能的监管面临很大挑战，相关监管要加速，要更加敏捷。

清华大学信息科学技术学院院长戴琼海认为，未来几年，人工智能发展将进入快车道。由于人工智能发展的不可预测性，相关伦理规范、技术治理要走在前面，降低人工智能应用的安全风险，使其为人类谋福祉。

为解决人工智能技术发展带来的技术伦理、技术鸿沟等问题，中国积极发挥作用，加强人工智能领域治理的国际合作。去年10月，中国提出《全球人工智能治理倡议》，就全球人工智能发展与治理提出中国方案。今年7月1日，第78届联合国大会协商一致通过中国主提的加强人工智能能力建设国际合作决议，140多个国家参与决议联署。这充分彰显出中国对人工智能发展和治理的负责任态度和重要引领作用。

同济大学中国战略研究院副院长夏立平表示，中国政府高度重视人工智能技术治理。各国应在人工智能治理中加强信息交流和技术合作，共同做好风险防范，形成具有广泛共识的人工智能治理框架和标准规范，不断提升人工智能技术的安全性、可靠性、可控性、公平性，更好解决人工智能发展中遇到的挑战。

在人道主义对话中心人工智能与新兴技术高级顾问尼尔·戴维森看来，面对人工智能等新兴技术可能带来的风险，各方应展开对话，共同探讨解决方案。

合作解决问题才能保障稳定

本届北京香山论坛上，“合作”成为与会代表讨论的高频词。

作为一个负责任的大国，中国同国际社会携手践行全球安全倡议，同心共筑普遍安全的人类命运共同体。在非传统安全领域，中国深度参与反恐、公共卫生、数字治理、生物安全、应对气候变化等领域的国际合作，加入了几乎所有普遍性政府间国际组织。今年7月，中方发布首份《全球安全倡议落实进展报告》，全面系统梳理了倡议20个重点合作方向取得的实打实、沉甸甸成果。这些成果充分表明，全球安全倡议正从中国倡议扩大为国际共识，从美好愿景转化为丰富实践。

外交部副部长陈晓东表示，中方始终秉持开放包容、相互尊重、共建共享、合作共赢原则，真诚欢迎所有真心维护世界和平与发展的伙伴加入全球安全倡议，协力应对各类传统与非传统安全挑战。

随着“全球南方”力量崛起，合作应对非传统安全威胁成为很多“全球南方”国家的共识。

印度军事杂志《力量》总编普拉文·索内在北京香山论坛现场领取了一本《大道同行：世界新丝路》的英文版。他表示，中国始终是推动“全球南方”发展振兴的中坚力量。作为世界上最大的发展中国家，中国一直坚定支持并积极参与南南合作，帮助发展中国家提升自主发展能力，以实实在在的合作成果促进“全球南方”国家共同繁荣。

普拉文·索内说，中国秉持构建人类命运共同体理念，提出并践行全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，这些理念和倡议意义非凡，有利于推动构建更加公正合理的全球治理体系，推动建立平等有序的多极化世界。

“相聚是开始，共处是进步，合作是成功。”马来西亚国防部副部长阿德里·扎哈里表示，“全球南方”国家要加大合作协调力度，建立区域合作机制，保障地区稳定。以东盟为例，《东盟数字总体规划（2025）》是东盟国家朝着建立人工智能等新兴技术框架和生态系统迈出的第一步。“我们要以开放方式推进人工智能研发合作，加强能力建设，确保负责任地利用人工智能。繁荣的前提是稳定，合作解决问题才能保障稳定，最终减少风险挑战。”

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