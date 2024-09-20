这是9月19日在黎巴嫩贝鲁特拍摄的真主党领导人纳斯鲁拉发表讲话的电视画面。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

新华社贝鲁特9月19日电（记者程帅朋 谢昊）黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉19日发表电视讲话说，以色列将因引爆黎巴嫩通信设备造成大量人员伤亡而受到“严酷清算和公正惩罚”。

纳斯鲁拉说，以色列17日和18日毫无顾忌地同时引爆黎巴嫩大量传呼和对讲设备，许多起爆炸发生在医院、药店和市场等平民聚集场所。“这一行动违背了所有的规则、红线和法律……这是对黎巴嫩国家、人民、抵抗运动、主权和安全的重大侵略，可以称之为战争罪或宣战。”

9月19日，在黎巴嫩贝鲁特，人们收看真主党领导人纳斯鲁拉发表电视讲话。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

纳斯鲁拉表示，真主党不会被此次打击击倒，以色列将受到“严酷清算和公正惩罚”。在以色列停止对加沙地带的“侵略”前，真主党不会停止战斗。

纳斯鲁拉说，真主党已成立多个安全和技术调查委员会，正在对发生爆炸的通信设备的采购、生产、运输和分发等流程进行调查，研究所有可能性。

纳斯鲁拉讲话时，疑似以色列战机飞过黎巴嫩首都贝鲁特上空制造音爆，致使贝鲁特出现数声巨响。

黎巴嫩公共卫生部长菲拉斯·阿卜亚德19日在新闻发布会上说，17日和18日发生在黎巴嫩的通信设备爆炸事件已造成37人死亡、2931人受伤。

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