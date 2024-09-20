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日本一新干线列车高速行驶途中两节车厢分离

2024年09月20日09:29 | 来源：新华网
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　　新华社东京9月19日电（记者郭丹　胡晓格）据日本媒体19日晚间消息，当天上午日本一新干线列车在行驶途中前后两节车厢连接处突然断开，导致两节车厢分离，但未造成人员伤亡。

　　日媒称，这是日本新干线自1964年开始运营以来，首次发生列车行驶途中车厢分离事故，当时列车时速315公里。日本专家表示，这是可能造成列车碰撞的极重大事故。

　　据东日本铁路公司消息，19日上午8时许，东北新干线一辆列车从秋田出发向东京行驶。当列车以每小时315公里的速度行驶至宫城县古川车站与仙台车站之间时，有两节车厢的连接处突然断开，导致两节车厢分离。

　　东日本铁路公司称，事故发生后，两节车厢均自动启动了紧急刹车系统停了下来，最终两节车厢前后距离300米左右。列车没有脱轨，列车上300多名乘客无人受伤。经初步检查，两车厢连接处的接口外表未发现异常。

　　东日本铁路公司表示，正在对事故原因进行调查。

　　事故发生后，东北新干线72辆列车停运5小时左右，约4.5万人出行受到影响。

(责编：刘叶婷、崔越)

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