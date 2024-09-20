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中国倡导的“原子造福全球南方”理念首次写入国际原子能机构大会决议

2024年09月20日06:50 | 来源：新华网
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　　新华社维也纳9月19日电 9月19日，国际原子能机构第68届大会以协商一致方式通过“77国集团和中国”共同提交的“加强国际原子能机构的技术合作活动”决议，其中首次写入“全球南方”概念，强调机构秘书处支持成员国加强技术合作的重要性，敦促发达国家向发展中国家提供更多资源支持技术合作，促进“全球南方”国家和平利用原子能，加速实现可持续发展目标。

　　中国常驻国际原子能机构代表李松大使发言指出，机构技术合作决议对广大发展中国家来讲是最重要的决议之一。发展是解决当前所面临的各种全球挑战的关键，通过国际合作促进“全球南方”发展至关重要。在决议磋商过程中，中方提出“原子造福全球南方”理念，受到广大发展中国家普遍欢迎。“原子造福全球南方”旨在凸显“全球南方”国家在和平利用核能核技术领域更加迫切的需要，强调机构成员国共同致力于支持“全球南方”发展的重要积极意义。

　　李松表示，今年是中国加入国际原子能机构40周年，中国与机构40年成功合作见证了中国核工业发展壮大、与国际社会开放共享的进程。中方在本次大会期间宣布面向“全球南方”和世界各国开放12个核科研基础设施，这是中方共促技术创新、共谋发展合作的重要国际公共产品。中国将以纪念加入机构40周年为契机，积极落实习近平主席提出的全球发展倡议，大力推进与机构和广大成员国全方位合作，共享核能核技术发展经验，为实现机构“原子用于和平与发展”宗旨贡献更多力量。

　　“77国集团和中国”轮值主席国哥伦比亚代表在发言中指出，促进全球和平利用核技术、服务广大发展中国家经济社会发展是机构的职责使命。技术合作项目应充分满足成员国特别是发展中国家的迫切需求。有关国家不应对发展中国家和平利用核技术，顺利开展国际交流、合作和转让设置人为障碍。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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