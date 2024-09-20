本报记者 章念生

泰国楠府积极发展乡村旅游。图为当地民众在展示地方特色小吃。

本报记者 章念生摄

今年以来，东盟国家经济稳定增长。咨询公司麦肯锡发布的最新报告认为，东盟国家经济今年保持了韧性，实现普遍增长，其中马来西亚、泰国、越南等国在过去4个季度中增速较快。中国同东盟国家的经贸往来不断提升，各领域务实合作日益深化。东盟国家期待进一步加强对华合作，实现互利共赢。

东盟国家经济实现普遍增长

近期，东盟国家今年二季度经济数据陆续公布。印度尼西亚中央统计局公布的数据显示，二季度，该国经济同比增长5.05%，上半年经济整体增长5.08%。马来西亚国家银行表示，一季度该国经济增长率为4.2%，二季度经济增长率达到5.9%，这也是马来西亚经济过去6个季度以来的最快增长。泰国国家经济和社会发展委员会表示，二季度泰国经济增长率为2.3%，高于一季度的1.5%，上半年整体经济增长率为1.9%，预计全年经济增长率为2.3%—2.8%。

东盟多国出口贸易呈现增长态势，为经济发展提供重要动力。泰国商业部贸易政策与战略办公室主任普蓬表示，今年前7个月，泰国出口额达1710.1亿美元，同比增长3.8%，农产品和工业品出口分别增长了4%和3.8%。为促进大米出口，泰国商业部还加强了与主要出口市场联系，通过参加各种贸易展览会推广泰国大米。

据越南计划投资部的数据，上半年越南货物出口额为1900.9亿美元，同比增长14.5%。其中，制造业出口占比87.7%，出口额为1667.9亿美元；其次为农林产品和水产品，出口额分别为166.4亿美元和43.6亿美元。

柬埔寨积极扩大与其他《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）成员的贸易往来。柬商业部的报告显示，今年前7个月，柬与其他RCEP成员的贸易额达198.7亿美元，同比增长16.8%。

今年以来，东盟国家在吸引外国直接投资方面也取得进展。上半年，泰国共吸引外国直接投资814.87亿泰铢（1元人民币约合4.71泰铢）。上半年，柬埔寨批准了超过190个外国投资项目，协议投资额达32.5亿美元。其中，中国在柬投资13.8亿美元，占投资额的42.6%。

亚洲开发银行日前发布报告认为，东盟一些国家的制造业采购经理指数处在扩张区间，将进一步刺激投资并促进经济增长，预计今年东盟整体经济增长率为4.6%，高于去年的4.1%。亚行首席经济学家朴之水表示，受利好因素拉动，预计该地区经济今明两年都将保持稳定增长。国际货币基金组织在最新一期的《世界经济展望报告》中，将今年柬埔寨、印尼、马来西亚、老挝的经济增长率分别调为6%、5%、4.4%和4%。

旅游业和新兴产业加快发展

汇丰银行在一份报告中指出，当前东盟国家经济表现稳健，但需采取更多刺激政策以保持增长势头。当前，东盟多国正采取多种举措促进经济增长，尤其积极发展旅游业、数字经济等产业。

东南亚旅游资源丰富，东盟多国将旅游业作为经济发展的主要驱动力之一。为促进旅游业增长，东盟国家接连出台入境和旅游便利化举措。以泰国为例，旅游业收入在该国经济总量中的占比超过15%。自7月15日起，泰国对93个国家和地区的游客、商务人士和短期工作者延长免签入境停留时间，由此前的30天延长为单次停留不超过60天。泰国旅游和体育部披露的最新统计数据显示，截至今年9月初，赴泰旅游的外国游客超过2300万人次，全年外国游客有望超过3500万人次。

今年8月，柬埔寨国家银行推出专为外国游客开发的新扫码支付系统——“巴孔旅客”手机应用程序，外国游客可在该国逾300万家商铺进行扫码支付。老挝在旅游基础设施方面加大引资力度，在琅勃拉邦、万荣等旅游目的地完善道路、酒店、餐饮等旅游业配套设施，吸引外国游客观光停留。马来西亚交通部计划制定“马来西亚邮轮旅游路线图”，并加强邮轮基础设施建设，大力发展邮轮旅游。

东盟国家不断加大对数字经济等新兴产业的投入。目前，新加坡拥有超过1.4吉瓦的数据中心容量，有70多个云端、企业和主机托管数据中心。新加坡资讯通信媒体发展局5月份推出绿色数据中心路线图，旨在加速推动数据中心使用绿色能源，促进本地数据中心的可持续发展。

马来西亚着力扩大数字经济规模，谷歌、亚马逊、字节跳动等公司都已在马来西亚投资设立数据中心。据统计，2021年至2023年，该国已批准总额为1147亿林吉特（1元人民币约合0.6林吉特）的数据中心和云服务投资。马来西亚投资、贸易和工业部部长扎夫尔表示，马来西亚将充分挖掘数字化转型带来的潜力，为实现数字创新、可持续发展和经济增长提供助力。

中国东盟务实合作不断加强

8月下旬，马来西亚首批15吨榴莲鲜果从吉隆坡国际机场启运，运往中国河南省郑州市。随后，第二批、第三批榴莲也将分别运往北京、上海、广州、深圳、南宁等地。马来西亚农业及粮食安全部部长穆罕默德·沙布表示，鼓励榴莲种植户扩大种植面积，向中国市场出口更多高品质榴莲。

近年来，中国和东盟经贸往来日益密切。中国海关总署不久前公布的数据显示，今年前8个月，东盟继续是中国第一大贸易伙伴，中国对东盟进出口总值为4.5万亿元人民币，同比增长10%。越南、马来西亚和印尼为中国在东盟的前三大贸易伙伴。中国商务部的统计数据显示，中国已经连续15年保持东盟第一大贸易伙伴地位，东盟连续4年是中国第一大贸易伙伴。

东盟国家普遍看好中国发展机遇，着力扩大对华出口、吸引中国投资、欢迎中国游客。泰国积极吸引中国新能源车企入驻，目前共有7家中国车企在泰国投资设厂。7月17日，作为广汽集团东盟第一个生产基地的广汽埃安泰国智能工厂竣工，首台“中国标准、泰国制造”新能源汽车同步下线。泰国投资促进委员会秘书长纳立表示，广汽埃安从决策布局泰国到建成智能工厂，只用了短短10个月时间，让泰方看到了中国智能制造的实力。

在数字经济领域，中国与东盟国家的合作不断深化。8月初，在中国移动东南亚区域合作会议上，中国移动携手泰国、老挝、马来西亚、印尼、越南、新加坡等国的合作伙伴，共同发布“共建东南亚数字经济新基座倡议”，推动东南亚数字基础设施互联互通。中国移动还与泰国国家旅游局、印尼移动电话运营商等签订战略合作备忘录，更好实现协同发展。

RCEP产业合作委员会近期发布的2024年度《中国—东盟经贸合作报告》认为，RCEP实施区域开放两年多来，中国与东盟经贸合作呈现更加紧密、活跃、全面、深入的发展局面。双方加强产业规划沟通、产业政策协调、产业园区建设，正成为双方巩固发展产业链并增强其韧性、实现产业升级的有效举措。双方通过发展贸易，吸引各种生产要素在区域内加速流动，贸易结构正进一步优化。双方在基础设施建设、交通、通关、经济走廊等领域的合作，正为区域经济一体化提供越来越有利的条件。

（本报曼谷9月19日电）

《 人民日报 》（ 2024年09月20日 14 版）

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