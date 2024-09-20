周平剑

肯尼亚是中国的全面战略合作伙伴。建交60多年来，中肯两国始终并肩合作、携手发展，成为政治上彼此信赖的好朋友，经济上合作共赢的好伙伴。9月3日，习近平主席会见赴华出席中非合作论坛北京峰会的肯尼亚总统鲁托，对新时期中肯关系发展作出战略引领。

中国和肯尼亚高层交往频繁，政治互信持续深化，有力引领双方各领域友好合作。双方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上始终相互尊重、相互支持。肯方恪守一个中国原则，支持中方正义立场和正当权利。近年来，肯尼亚在联合国人权理事会等场合联署支持中国的共同发言。中方坚定支持肯方维护主权独立和国家稳定，支持肯方自主推进国家发展事业。

中国和肯尼亚务实合作造福两国人民。中肯始终走在共建“一带一路”合作的前列，建成一大批互联互通旗舰项目，有力促进地区经济社会发展，惠及两国人民。共建“一带一路”倡议同肯尼亚“2030年远景规划”深度对接，蒙内铁路、内罗毕快速路、蒙巴萨油码头等项目极大改善区域基础设施条件和当地经济社会发展面貌，直接或间接创造数万个就业岗位。中国是肯尼亚第一大贸易伙伴和进口来源国，近年来电商等新业态在肯尼亚快速发展，便利民众生活。肯尼亚鲜食牛油果、野生鳀鱼干等特色产品丰富了中国消费者的选择，也推动了肯尼亚本国产品加工业发展。中肯在新能源等绿色发展领域合作取得积极进展，东非最大光伏电站加里萨光伏电站可满足超过38万人口的用电需求。中国新能源汽车进入肯尼亚市场，助力肯尼亚绿色发展和能源转型。

中国和肯尼亚人文交流日益深入。今年1月，习近平主席复信北京交通大学肯尼亚留学生及校友代表，鼓励他们继续为中肯和中非友好事业发光发热。肯尼亚学生备受鼓舞，纷纷表示要做肯中友好合作的建设者和传播者。肯尼亚民众学习中文的热情高涨，政府将中文教育纳入国民教育体系，4家孔子学院开展中文授课，并努力探索“中文+职业技能”培训项目。两家鲁班工坊先后成立，向当地学生传授先进知识技能。作为中非双方共同建设的首个综合性科研和教育基础设施，中非联合研究中心在中国与非洲国家加强生态环境与生物多样性保护、粮食安全等领域合作方面发挥重要作用。中肯文旅、青年、媒体等领域合作不断深化。中国拍摄的优秀影视剧相继在肯尼亚播映。肯尼亚的马赛马拉、安博塞利国家公园等野生动物观赏地受到中国游客青睐。在中非青年大联欢活动中，中肯青年互学共鉴、厚植友谊。

中方愿同肯方共同努力，把两国元首共识转化为实际行动，共同落实好2024年中非合作论坛北京峰会成果，不断充实中肯全面战略合作伙伴关系内涵，携手构建新时代更加紧密的中肯命运共同体。

（作者为中国驻肯尼亚大使）

《 人民日报 》（ 2024年09月20日 03 版）

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